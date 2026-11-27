Ερωτηθείσα πώς το ΡΤΚ θα υλοποιήσει αυτή τη φορά υποσχέσεις που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει σε προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες βρισκόταν στην «κυβέρνηση», η κ. Ιντζιρλί είπε ότι το κόμμα έχει 56 χρόνια πολιτικής ιστορίας και «κυβερνητικής» εμπειρίας. «Αυτό το κόμμα πέτυχε σημαντικά έργα στο παρελθόν. Μπορεί και να μην ολοκλήρωσε κάποιους από τους στόχους του. Διαθέτουμε όμως την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση για να γίνουν τώρα όσα δεν μπόρεσαν να γίνουν παλαιότερα», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν αποκλείεται εντελώς ένας συνασπισμός με το ΚΕΕ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της «αυτοδύναμης διακυβέρνησης», η πρόεδρος του ΡΤΚ απάντησε ότι το κόμμα ξεκίνησε με στόχο την αυτοδύναμη εξουσία. Όπως είπε, οι δημοσκοπήσεις και η επαφή με τον κόσμο δείχνουν ότι το ΡΤΚ θα ανέλθει μόνο του στην εξουσία. «Είτε σε συνασπισμό είτε ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θα σχηματίσουμε την κυβέρνηση», δήλωσε.

Ερωτηθείσα αν, έχοντας ένα μαγικό ραβδί, θα προτιμούσε την αναγνώριση του ψευδοκράτους ή μια λύση στη βάση της ομοσπονδίας, η κ. Ιντζιρλί είπε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι «θεσμοί» του ψευδοκράτους και να αποκτήσει κύρος στον διεθνή χώρο. «Είμαι βουλευτής του κράτους της τδβκ. Και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνω πρωθυπουργός», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ