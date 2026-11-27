Η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, δήλωσε ότι θα γίνει «πρωθυπουργός» σε δύο εβδομάδες, μιλώντας στην εκπομπή «Οι δημοσιογράφοι ρωτούν» του τ/κ καναλιού Ada TV. Η εφημερίδα Star Kibris προβάλλει τις δηλώσεις της σχετικά με το ενδεχόμενο συνασπισμού και την επόμενη ημέρα των «βουλευτικών εκλογών», με τίτλο «Σε 2 εβδομάδες θα γίνω πρωθυπουργός της τδβκ» — όπως αναφέρεται το ψευδοκράτος.
Κατεχόμενα: «Σε δύο εβδομάδες θα είμαι πρωθυπουργός», λέει η Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί
Η Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί δήλωσε ότι το ΡΤΚ θα σχηματίσει κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνασπισμό, μετά τις «βουλευτικές εκλογές».
Ερωτηθείσα πώς το ΡΤΚ θα υλοποιήσει αυτή τη φορά υποσχέσεις που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει σε προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες βρισκόταν στην «κυβέρνηση», η κ. Ιντζιρλί είπε ότι το κόμμα έχει 56 χρόνια πολιτικής ιστορίας και «κυβερνητικής» εμπειρίας. «Αυτό το κόμμα πέτυχε σημαντικά έργα στο παρελθόν. Μπορεί και να μην ολοκλήρωσε κάποιους από τους στόχους του. Διαθέτουμε όμως την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση για να γίνουν τώρα όσα δεν μπόρεσαν να γίνουν παλαιότερα», ανέφερε.
Σε ερώτηση αν αποκλείεται εντελώς ένας συνασπισμός με το ΚΕΕ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της «αυτοδύναμης διακυβέρνησης», η πρόεδρος του ΡΤΚ απάντησε ότι το κόμμα ξεκίνησε με στόχο την αυτοδύναμη εξουσία. Όπως είπε, οι δημοσκοπήσεις και η επαφή με τον κόσμο δείχνουν ότι το ΡΤΚ θα ανέλθει μόνο του στην εξουσία. «Είτε σε συνασπισμό είτε ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θα σχηματίσουμε την κυβέρνηση», δήλωσε.
Ερωτηθείσα αν, έχοντας ένα μαγικό ραβδί, θα προτιμούσε την αναγνώριση του ψευδοκράτους ή μια λύση στη βάση της ομοσπονδίας, η κ. Ιντζιρλί είπε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι «θεσμοί» του ψευδοκράτους και να αποκτήσει κύρος στον διεθνή χώρο. «Είμαι βουλευτής του κράτους της τδβκ. Και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνω πρωθυπουργός», ανέφερε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.