Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, πρόκειται για τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2026, τον οποίο ψήφισε η Βουλή στις 3 Απριλίου 2026, έπειτα από πρόταση νόμου βουλευτών. Ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός κατόπιν αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα, δυνάμει του Άρθρου 140 του Συντάγματος.

Με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση, η Βουλή επιχείρησε να τροποποιήσει το Άρθρο 27 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1969, προσθέτοντας διάταξη με την οποία απαγορευόταν ο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει την απασχόληση εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

Παρέμβαση στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι, μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης, η Βουλή παρεμβαίνει σε ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι η διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών και η δυνατότητα προσαρμογής του αριθμού και της σύνθεσης του προσωπικού στις εκάστοτε ανάγκες της εκπαίδευσης αποτελούν αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, τις οποίες η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να υποκαθιστά μέσω ειδικής ρύθμισης.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο παρέπεμψε και σε σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας ότι η Βουλή δεν δύναται να επιβάλλει απαγόρευση πλεονασμού και να υποχρεώνει την εκτελεστική εξουσία να διατηρεί στην υπηρεσία πλεονάζον προσωπικό, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησής του ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, μέσω μετακινήσεων και μεταθέσεων.

Η ανάγκη ευελιξίας στην εκπαίδευση

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Δικαστήριο υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της απαιτούμενης ευελιξίας στη λειτουργία της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, η οποία αναγνωρίζεται και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του εκπαιδευτικού προσωπικού στις πραγματικές ανάγκες και στις ειδικότητες που απαιτούνται κάθε φορά.

Η επιβολή απόλυτης απαγόρευσης του τερματισμού υπηρεσιών λόγω πλεονασμού, σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, θα περιόριζε τη δυνατότητα της εκτελεστικής εξουσίας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό και να διασφαλίζει την ορθολογική λειτουργία της υπηρεσίας.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την αναφορά χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ειρήνη Νεοφύτου και οι Δικηγόροι της Δημοκρατίας Α΄ Κάτια Χατζηδημητρίου και Ζήνα Χαραλάμπους.