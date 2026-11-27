Ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε τις ώρες και τα εκλογικά κέντρα όπου θα ψηφίσουν η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, και οι υποψήφιοι Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης.
ΔΗΣΥ: Οι ώρες ψηφοφορίας της Αννίτας Δημητρίου, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη
Ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε τις ώρες και τα εκλογικά κέντρα όπου θα ψηφίσουν η πρόεδρος του κόμματος και οι υποψήφιοι.
- Αννίτα Δημητρίου, πρόεδρος ΔΗΣΥ: 10:00 π.μ., Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας, Φανερωμένης 60-62, 6025 Λάρνακα.
- Αβέρωφ Νεοφύτου, υποψήφιος: 10:15 π.μ., Σωματείο «ΈΝΩΣΙΣ» Αγίων Ομολογητών, Κατσώνη 9, 1082 Λευκωσία.
- Γιώργος Παμπορίδης, υποψήφιος: 12 μ.μ., Κεντρικά Γραφεία ΔΗ.ΣΥ., Πινδάρου 25, 1060 Λευκωσία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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