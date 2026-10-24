Στις Βρυξέλλες ο Ντανά: Είχε σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους της ΕΕ για το Κυπριακό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ντανά συναντήθηκε με αξιωματούχους του νυν Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με εκπροσώπους των Μόνιμων Αντιπροσωπειών της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας στην ΕΕ. Είχε επίσης συνάντηση με τον επικεφαλής και μέλη του γραφείου του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα.

Στο πρόγραμμα των επαφών του περιλαμβάνονταν επίσης συνάντηση με μέλος του γραφείου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέλη του γραφείου του Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τον Γενικό Διευθυντή Σένγκεν και Εσωτερικής Ασφάλειας, αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης και Ανατολικής Γειτονίας, καθώς και μέλος του γραφείου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο.

Ο Μεχμέτ Ντανά συναντήθηκε ακόμη με αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της ΕΥΕΔ.

Κατά τις επαφές του, ενημέρωσε για τη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς στο Κυπριακό και το τελευταίο στάδιο σε σχέση με τα ΜΟΕ, καθώς και για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο νησί και τις επικείμενες επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του, Μαρία Άγκελα Ολγκίν.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλίες της ελληνοκυπριακής πλευράς που, όπως υποστήριξε, «υπονομεύουν την εμπιστοσύνη», καθώς και στις απαντητικές επιστολές που έλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την ΕΕ σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη τα ζητήματα της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, της «παραβίασης των δικαιωμάτων ιθαγένειας της ΕΕ σε παιδιά μεικτών γάμων» και της διαδικασίας ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον χώρο Σένγκεν.

Πηγή: ΚΥΠΕ