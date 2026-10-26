Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για κατεχόμενη Αμμόχωστο: «Η πρόταση απορρίφθηκε, αλλά δεν φεύγει από το τραπέζι»

Οι αναφορές έγιναν κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη χρονική συγκυρία της συνάντησης, καθώς πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από τη νέα επαφή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και ενόψει της καθόδου στην Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Δεν είναι η ίδια πρόταση με το 2005»

Αναφερόμενος στην πρόταση που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά για την περίκλειστη πόλη, ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για επαναφορά της πρότασης του 2005, αλλά για νέα πρωτοβουλία που αξιοποιεί στοιχεία προηγούμενων συζητήσεων.

«Η πρόταση που υποβάλαμε για την περίκλειστη πόλη δεν είναι παλιά πρόταση, κτίζει σε προηγούμενες συζητήσεις που έγιναν», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η προηγούμενη προσπάθεια είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και είχε φθάσει κοντά σε αποτέλεσμα.

Όπως εξήγησε, η αρχική αντίδραση της τουρκοκυπριακής πλευράς ήταν ότι η πρόταση θα μελετηθεί, ωστόσο στη συνέχεια απορρίφθηκε κατά την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών.

«Απορρίφθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας μας συνάντησης, αλλά δεν φεύγει από το τραπέζι», τόνισε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επιθυμεί να συζητήσει με το Δημοτικό Συμβούλιο τρόπους εμπλουτισμού ή τροποποίησης της πρότασης, ώστε να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για θετικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους εκπροσώπους του Δήμου Αμμοχώστου να καταθέσουν τις δικές τους εισηγήσεις, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος διαθέτει πρόσθετα στοιχεία που θα ήθελε να θέσει προς συζήτηση.

Προσδοκίες για τα οδοφράγματα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε την πρωτοβουλία για την περίκλειστη Αμμόχωστο με την ανάγκη υλοποίησης ουσιαστικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να αποδείξουν στην πράξη τη βούληση των δύο πλευρών για επίλυση του Κυπριακού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, επαναλαμβάνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει και ότι έχει ήδη υποβάλει πρόταση για τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης.

«Ελπίζω αύριο να ακούσω καλά νέα», δήλωσε, ενόψει της συνάντησης της Τρίτης.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα οδοφράγματα, αλλά να επεκταθεί σε πιο τολμηρές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την επίλυση του Κυπριακού.

Στο προσκήνιο και η κάθοδος Ολγκίν

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην επικείμενη επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη καθοριστεί κοινή συνάντηση με τη συμμετοχή της απεσταλμένης του ΟΗΕ και των δύο ηγετών.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα προκύψουν και πρόσθετες συναντήσεις, ανάλογα με τα αποτελέσματα των πρώτων διμερών επαφών που θα πραγματοποιήσει η κ. Ολγκίν.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η συγκυρία καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη συζήτηση με το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει τις απόψεις του στην περαιτέρω διαμόρφωση της πρότασης για την περίκλειστη πόλη.

€700 χιλιάδες για το νέο Δημοτικό Μέγαρο

Πέραν του Κυπριακού, στη συνάντηση τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις ανάγκες του Δήμου Αμμοχώστου.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανέγερση νέου Δημοτικού Μεγάρου, σημειώνοντας ότι έχει ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών ποσό ύψους 700 χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει υποβληθεί νέα μελέτη για το έργο, η οποία θα εξεταστεί στο πλαίσιο των συζητήσεων.

Ενημέρωσε επίσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει ήδη προωθηθεί ζήτημα που αφορά τη διοίκηση και τη στελέχωση του Δήμου με γραμματειακό προσωπικό.

Παρά τα επιμέρους θέματα, ο Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι πρώτη προτεραιότητα της συνάντησης αποτελεί η περίκλειστη Αμμόχωστος και η διερεύνηση νέων ιδεών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της σχετικής πρωτοβουλίας.