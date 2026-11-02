Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα

Οι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους, με καταγωγή από την Αλβανία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό, έκρηξη και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αποδέχονται ότι λίγες ώρες πριν από την τραγωδία πήγαν στην Πλάκα και διέρρηξαν το νεοκλασικό, με σκοπό να κλέψουν χάλκινους σωλήνες φυσικού αερίου. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να επιχείρησαν να διαχωρίσουν την κλοπή των σωλήνων από το τραγικό αποτέλεσμα, λέγοντας ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν μια τέτοια εξέλιξη.

Κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, ο μεγαλύτερος σε ηλικία κατηγορούμενος είπε στους δημοσιογράφους «αισθάνομαι συντετριμμένος» και πρόσθεσε «δεν φταίω για την έκρηξη». Ο δεύτερος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη όταν τον πλησίασαν δημοσιογράφοι, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να μιλήσει.

Οι τρεις απολογήθηκαν με συνηγόρους υπεράσπισης που διορίστηκαν από τον ανακριτή. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η προσπάθειά τους να ξηλώσουν χάλκινο σωλήνα φυσικού αερίου προκάλεσε μεγάλη διαρροή. Λίγες ώρες αργότερα, σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη και την ισοπέδωση του κτιρίου.

Στο κτίριο καταπλακώθηκαν δύο νεαρά ζευγάρια Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, καθώς και ένα μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι, αποτελούμενο από Ελληνίδα και τον Βρετανό σύζυγό της, οι οποίοι διέμεναν μόνιμα σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σε κοινή δήλωσή τους, μέσω του δικηγόρου τους Γεωργίου Α. Καραπάνου, χαρακτηρίζουν την απόφαση προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης» και ζητούν να διευρυνθεί η έρευνα, η οποία, όπως αναφέρουν, «δεν πρέπει περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων».

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα. Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας», αναφέρουν.

Οι οικογένειες σημειώνουν ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη, αλλά η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εκεί. Ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία.

Ζητούν επίσης να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε καταστροφική έκρηξη, και όχι μόνο οι ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Ειδικότερα, ζητούν να εξεταστούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι και η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

«Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα», αναφέρουν.

Οι οικογένειες εκφράζουν «τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη» στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της, στους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, στο Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις προσπάθειές τους να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας. Ευχαριστούν επίσης την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όσους τούς προσέφεραν βοήθεια και συμπαράσταση.

«Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα», σημειώνουν.

Οι οικογένειες τονίζουν ότι δεν θέλουν η τραγωδία των παιδιών τους «να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί», αλλά να γίνει αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη βιώσει τον ίδιο πόνο. «Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη», καταλήγουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ