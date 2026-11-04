Έρχιουρμαν: «Ο Χριστοδουλίδης επιχειρεί να παραμερίσει τις επτά προτάσεις Γκουτέρες - Πρώτη φορά η ιθαγένεια παιδιών από μικτούς γάμους στις προτάσεις του ΟΗΕ»

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Αλί Κισμίρ, στην διαδικτυακή τηλεόραση Özgür Gazete Web TV, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στο Κυπριακό, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στις διαφωνίες με την ελληνοκυπριακή πλευρά, επιμένοντας ότι στόχος του δεν είναι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για χάρη των διαπραγματεύσεων, αλλά η επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

«Προσπαθεί να ξεχαστούν οι επτά προτάσεις»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι οι επτά προτάσεις που παρουσίασε ο ΓΓ του ΟΗΕ εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι και διερωτήθηκε γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε να επαναφέρει τώρα ένα σύνολο 19 προτάσεων. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν του διαβιβάστηκαν ποτέ γραπτώς, αλλά παρουσιάστηκαν προφορικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, τόσο στον ίδιο όσο και στον κ. Γκουτέρες. «Άκουσα τις 19 προτάσεις και κράτησα σημειώσεις, αλλά δεν κατάφερα να φτάσω στον αριθμό 19», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, ορισμένες από τις εισηγήσεις αφορούσαν κοινή επίσκεψη στην Πύλα και επισκέψεις στις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νεολαίας. Υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να θεωρούνται ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς οι δύο ηγέτες μπορούν ούτως ή άλλως να πραγματοποιούν κοινές δραστηριότητες.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος είχε προτείνει από την αρχή της θητείας του να συναντηθούν οι δύο ηγέτες για καφέ ή φαγητό, είτε στις ελεύθερες περιοχές είτε στα κατεχόμενα, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα ότι μπορούν να συνομιλούν.

Κατά τον ισχυρισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τότε απορρίψει την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες συναντήσεις μεταξύ Αναστασιάδη και Ακιντζί πραγματοποιήθηκαν αφού είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Ο κ. Έρχιουρμαν συνέδεσε τη χρονική στιγμή επαναφοράς των 19 προτάσεων με την επικείμενη λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες.

«Όταν απομένει τόσο λίγος χρόνος μέχρι την αποχώρηση του Αντόνιο Γκουτέρες και υπάρχουν επτά προτάσεις στο τραπέζι, εάν επαναφέρεις 19 προτάσεις που δεν έθεσες επί έντεκα μήνες, τότε προσπαθείς να κάνεις τις επτά προτάσεις να ξεχαστούν», δήλωσε.

«Δεν είναι αντικείμενο παζαριού τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στο γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, στις προτάσεις του ΟΗΕ περιλαμβάνονται για πρώτη φορά το ζήτημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας των παιδιών από μικτούς γάμους και θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

«Είναι σημαντικό για μένα ότι στις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνονται για πρώτη φορά η ευρωπαϊκή ιθαγένεια των παιδιών από μικτούς γάμους και ο αθλητισμός, επειδή πλέον ο δικός μου λόγος έγινε λόγος των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι το ζήτημα των παιδιών από μικτούς γάμους έχει περιληφθεί σε εκθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές σε διακρίσεις. «Αυτό δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ούτε χάρη. Είναι ήδη ανθρώπινο δικαίωμα», είπε, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματευτικού ανταλλάγματος.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ παιδιών κάτω των 15 ετών από τις δύο κοινότητες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόρριψή της.

«Ας παίξουν τα παιδιά μεταξύ τους, ας γνωριστούν. Εάν δύο ομάδες παίξουν έναν αγώνα, αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται η ΤΔΒΚ; Πού στον κόσμο υπάρχει τέτοια αντίληψη;», διερωτήθηκε.

Τα τέσσερα οδοφράγματα και οι χάρτες

Αναφερόμενος στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, ο κ. Έρχιουρμαν αποκάλυψε ότι, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, βρήκε στο γραφείο του τους χάρτες που είχαν παραμείνει από τις προηγούμενες συζητήσεις στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο τραπέζι βρίσκονται τέσσερα σημεία: η Μια Μηλιά, τα Λύμπια προς Αθηένου μέσω της περιοχής Κυράς, τα Κόκκινα και η Λουρουτζίνα. Ωστόσο, στην αναλυτική αναφορά του κατονομάζει ως τέσσερα σημεία τη Μια Μηλιά, τη Λουρουτζίνα, την περιοχή Κυράς και την Αγλαντζιά, διευκρινίζοντας ότι τα Κόκκινα δεν περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο χάρτη.

Όπως εξήγησε, οι χάρτες περιλαμβάνουν δύο σημεία με κόκκινη και δύο με μπλε σήμανση, με τη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα να ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, εάν βρισκόταν στη θέση του προκατόχου του, Ερσίν Τατάρ, δεν είναι βέβαιο ότι θα επέλεγε τη Μια Μηλιά ως δεύτερο σημείο διέλευσης οχημάτων. Ενδεχομένως, είπε, να προτιμούσε τον Καϊμακλί ή την Αμμόχωστο.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να καταθέσει νέες προτάσεις πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα υφιστάμενα σημεία. «Η δουλειά μου δεν είναι να χαλάσω κάτι που έχει ήδη προχωρήσει. Ας λύσουμε πρώτα αυτά και στη συνέχεια ας ανοίξουμε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε», ανέφερε.

Κατά τον κ. Έρχιουρμαν, οι διελεύσεις από Μια Μηλιά και Λουρουτζίνα θα εξυπηρετούν και τις δύο κοινότητες, ενώ τα άλλα δύο σημεία θα διευκολύνουν κυρίως Ελληνοκύπριους που μετακινούνται από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία. «Γιατί να είμαι αντίθετος επειδή θα διευκολυνθεί η ζωή των Ελληνοκυπρίων;», διερωτήθηκε.

Η Αμμόχωστος και το απευθείας εμπόριο

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης απέρριψε επίσης τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μέσα σε δυόμισι μήνες για ζητήματα όπως η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και το λιμάνι της πόλης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για θέματα που συζητούνται εδώ και 20 έως 25 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα.

Ειδικά για το λιμάνι Αμμοχώστου, ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για απαγορευμένο λιμάνι και ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά την αδυναμία απευθείας εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκκρεμότητα συνδέεται με τη μη εφαρμογή του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο, ο οποίος είχε προταθεί την περίοδο του Σχεδίου Ανάν.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ζήτησε διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το τι ακριβώς εννοεί με την πρότασή του σχετικά με το λιμάνι.

Κατά τη δική του εκδοχή, η ελληνοκυπριακή πρόταση προβλέπει ανάληψη της διαχείρισης του λιμανιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να καταστεί δυνατή η απευθείας εμπορική δραστηριότητα.

«Για να εφαρμοστεί κάτι που μου είχαν υποσχεθεί, πρέπει τώρα να δώσω κάτι ως αντάλλαγμα;», διερωτήθηκε, παραπέμποντας σε αντίστοιχες τοποθετήσεις του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ κατά το παρελθόν.

Αισιοδοξία Ολγκίν και συνεννόηση με Άγκυρα

Παρά τις επικρίσεις του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, ο κ. Έρχιουρμαν αξιολόγησε θετικά την αισιοδοξία που εξέφρασε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν για τις προοπτικές της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ έχει αναλάβει ρόλο γεφυροποιού ανάμεσα στις δύο πλευρές και η δημόσια αισιοδοξία της υποδηλώνει ότι εκτιμά πως μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση των διαφορών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συναντήσεις των δύο ηγετών είναι αρκετά συχνές και ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον αριθμό τους, αλλά στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

«Το να επιθυμείς λύση δεν σημαίνει να ζητάς περισσότερες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις. Σημαίνει να παράγεις πραγματικά συγκεκριμένες λύσεις», δήλωσε.

Απαντώντας, τέλος, σε ερωτήσεις για τις σχέσεις του με την Τουρκία, ο κ. Έρχιουρμαν διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη διαβούλευση με την Άγκυρα και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία τους.

Υποστήριξε μάλιστα ότι κανένας προηγούμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν διεξήγαγε διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Τουρκία.

«Δεν επιδιώκουμε διαπραγματεύσεις απλώς για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Αυτή τη φορά θέλουμε διαπραγματεύσεις για να υπάρξει λύση», κατέληξε.