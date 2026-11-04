Εντατική διπλωματία - Η Άγκυρα στέλνει μήνυμα μέσω της Ολγκίν

Η Ολγκίν προκάλεσε αντιδράσεις χθες, όταν συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Άγκυρας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπαστσερί, στην τουρκική «πρεσβεία». Η τελευταία δημοσίευσε σχετική ενημέρωση και φωτογραφίες από τη συνάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι, όπως φαίνεται, η απεσταλμένη συμμετείχε σε συνάντηση στα κατεχόμενα έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς, προκειμένου να μεταφερθεί ένα μήνυμα. «Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ενέργεια την οποία θεωρούμε απαράδεκτη και για μια ατυχή στιγμή», ανέφερε.

Ερωτηθείς για το μήνυμα της Άγκυρας, ο Λετυμπιώτης είπε ότι αυτό ήταν τέτοιο που επέτρεψε στην Ολγκίν να συνεχίσει τις επαφές της χθες και σήμερα, έχοντας κατά νου και την τριμερή συνάντηση της ερχόμενης εβδομάδας.

Μήνυμα από Τούρκο υφυπουργό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολγκίν έλαβε μήνυμα από τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, το οποίο μεταφέρθηκε μέσω του Τούρκου «πρέσβη» στα κατεχόμενα. Ο Μποζάι είναι ένας από τους πέντε υφυπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας και παράλληλα διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Πηγές με γνώση των εξελίξεων ανέφεραν στον «Πολίτη» ότι αρχικά υπήρχε πρόθεση ο Μποζάι να συναντηθεί αυτοπροσώπως με την απεσταλμένη του ΟΗΕ αλλά τελικά επέλεξε να μεταφέρει το μήνυμά του μέσω του Τούρκου διπλωμάτη στα κατεχόμενα.

Η κυβέρνηση καταδίκασε την απόφαση της Ολγκίν να επισκεφθεί την «πρεσβεία», κατά παράβαση της παραγράφου 2 του ψηφίσματος 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (1984). Ωστόσο, το γεγονός ότι η Άγκυρα εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αντιμετωπίστηκε πιο θετικά.

Όποια ζητήματα και αν επιχειρούν να γεφυρώσουν οι δύο ηγέτες στην Κύπρο, η στάση της Άγκυρας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της προσπάθειας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην επίτευξη προόδου και χρειάζεται ένα επιπλέον βήμα εμπιστοσύνης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ευρύτερη συνάντηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με μία πηγή, μια συμφωνία για τα οδοφράγματα θα αποτελούσε επίσης ένδειξη της πρόθεσης της Άγκυρας να προχωρήσει.

Συγκεκριμένο ερώτημα προς τον Πρόεδρο

Η κ.. Ολγκίν συναντήθηκε χθες και με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, προτού συναντήσει για δεύτερη φορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την πρώτη τους συνάντηση την περασμένη Παρασκευή. Σκοπός της ήταν να του θέσει ένα «μικρό, συγκεκριμένο ερώτημα».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε 25 λεπτά, η απεσταλμένη του ΟΗΕ είπε ότι προτίμησε να θέσει το ερώτημα διά ζώσης και όχι τηλεφωνικά. Η Ολγκίν δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων, η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας ανέφερε ότι θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα. «Ελπίζω να έχουμε καλά νέα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακές πηγές, η συνάντηση της απεσταλμένης με τον Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 12:30, με το ζήτημα των οδοφραγμάτων να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

«Σε λίγες ώρες»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε χθες ότι πρέπει να αφεθεί η διπλωματία να επιτελέσει το έργο της. Όπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ώρες θα καταστεί σαφέστερο κατά πόσο θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) αλλά και σε σχέση με τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Από την άφιξή της στην Κύπρο, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, η Ολγκίν συναντήθηκε δύο φορές με τον Χριστοδουλίδη, μία φορά με τον Έρχιουρμαν, καθώς και με τους ηγέτες του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. Είχε επίσης επαφές και με τους πέντε πρεσβευτές των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (P5), καθώς και με τον ανώτατο Τούρκο διπλωμάτη στα κατεχόμενα.

Το ερχόμενο Σάββατο προγραμματίζει χωριστές συναντήσεις με τους δημάρχους της κατεχόμενης Αμμοχώστου και της κατεχόμενης Μόρφου. Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τους δημάρχους των δύο πλευρών της διχοτομημένης πρωτεύουσας, προκειμένου να ακούσει την κοινή πρότασή τους για τη διατήρηση και αποκατάσταση των απειλούμενων κτηρίων της Λευκωσίας που βρίσκονται εντός της νεκρής ζώνης.

Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία θα είναι η τριμερής συνάντηση της Ολγκίν με τους δύο ηγέτες τη Δευτέρα. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, το βάρος της προσπάθειας πέφτει στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, χωρίς να αποκλείονται και άλλα μέτρα. Ελληνοκυπριακές πηγές είχαν αναφέρει προηγουμένως στον «Πολίτη» ότι μια συμφωνία για τα οδοφράγματα πιθανότατα θα ήταν αρκετή για να πείσει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να συγκαλέσει διάσκεψη σε μορφή 5+1 με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές συζητήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει οι δύο πλευρές για τη μεθοδολογία και την ουσία.