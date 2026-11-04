Με τον Ακιντζί συναντήθηκε η Ολγκίν: «Το 2017 φτάσαμε κοντά στη λύση, σήμερα διαπραγματευόμαστε πώς θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις»

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι, ενώ το 2004 το Κυπριακό είχε φτάσει μέχρι το στάδιο των δημοψηφισμάτων και το 2017 βρέθηκε πολύ κοντά σε κατάληξη, σήμερα οι συζητήσεις περιορίζονται στο πώς θα μπορούσαν να επαναρχίσουν οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις.

«Από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε», σημειώνεται χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την απογοήτευση για τη στασιμότητα των τελευταίων ετών.

«Ο Γκουτέρες παρέλαβε ένα διαφορετικό Κυπριακό»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και στην κατάσταση που επικρατούσε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Όπως επισημαίνεται, όταν ο Γκουτέρες ανέλαβε την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, το Κυπριακό βρισκόταν κοντά σε μια ενδεχόμενη διευθέτηση.

Σήμερα, αντιθέτως, βρίσκεται πολύ μακριά από τη λύση, σε σημείο που δεν έχει καταστεί δυνατή ούτε η επανασύσταση του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων.

«Ο Γκουτέρες παρέλαβε ένα Κυπριακό που βρισκόταν κοντά στη λύση. Τώρα θα παραδώσει ένα Κυπριακό που βρίσκεται μακριά από τη λύση και στο οποίο δεν μπορεί καν να στηθεί τραπέζι διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Παράλληλα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι ο Γενικός Γραμματέας επιθυμεί, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, να καταγραφεί έστω και μια περιορισμένη πρόοδος στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Ακόμη και ένα ή δύο οδοφράγματα θα ήταν πρόοδος»

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Ακιντζί κάνει αναφορά και στις προσπάθειες για διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως σημειώνεται, η επίτευξη συμφωνίας ακόμη και για ένα νέο σημείο διέλευσης θεωρείται πλέον σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, γεγονός που καταδεικνύει πόσο έχουν περιοριστεί οι προσδοκίες γύρω από το Κυπριακό.

Παρά την απογοήτευση, εκφράζεται η ελπίδα ότι οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης θα αποδώσουν αποτελέσματα.

«Ελπίζω και εύχομαι οι προσπάθειές του να έχουν θετική κατάληξη. Άλλωστε, ακόμη και αν ανοίξουν ένα ή δύο επιπλέον σημεία διέλευσης, θα πρόκειται για ένα βήμα που θα διευκολύνει τη ζωή των Κυπρίων», επισημαίνεται.