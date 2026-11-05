«Κλείδωσε» η τριμερής για το Κυπριακό – Στις 9 Νοεμβρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη, Έρχιουρμαν και Ολγκίν

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 11 π.μ., η κ. Ολγκίν θα υποδεχθεί τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη στην κατοικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Ολγκίν το πρωί της Πέμπτης. Όπως ανέφερε, «είμαστε σε μία διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αναμονής και των τελικών απαντήσεων, ενώ, όπως του είπε η Προσωπική Απεσταλμένη, ενδεχομένως να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εντός του Σαββατοκύριακου.

Ο Πρόεδρος είπε ακόμη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενημερώνεται συνεχώς και εξέφρασε την ελπίδα να ανακοινωθούν θετικές εξελίξεις, όπως προδιαγράφονται και όπως ενημερώνεται από την Προσωπική Απεσταλμένη.

Ερωτηθείς αν αναμένονται εξελίξεις για τα οδοφράγματα, υπενθύμισε ότι η προσπάθεια, η οποία άρχισε αμέσως μετά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, αφορά ζητήματα μεθοδολογίας, ουσίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Όπως σημείωσε, «είναι ευρύτερη η συζήτηση».

«Είναι απόλυτα δικαιολογημένη και η αγωνία και η επιθυμία του κυπριακού λαού», είπε, προσθέτοντας ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και υποβάλλει συνεχώς εισηγήσεις και προσεγγίσεις. Όπως ανέφερε, πιστεύει ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, αυτές μπορούν να οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ