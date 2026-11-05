Κοινοτάρχης Κάμπου: «Δεν θέλουμε το οδόφραγμα για το θεαθήναι» - Η απομόνωση και η εγκατάλειψη της κοινότητας (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο πληθυσμός, που μετά την εισβολή είχε φτάσει τις 3.000 με 4.000 λόγω της εγκατάστασης προσφύγων, έχει μειωθεί σε περίπου 160 κατοίκους. Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, στο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν μόλις δύο με τρία παιδιά και στο Νηπιαγωγείο ένα.

Έκλεισε και η τελευταία βιοτεχνία ξυλείας

Ο κοινοτάρχης περιέγραψε τις επιπτώσεις της απομόνωσης στην οικονομική δραστηριότητα της κοινότητας, αναφέροντας ότι φέτος έκλεισε και η τελευταία από τις 12 με 14 βιοτεχνίες ξυλείας που λειτουργούσαν παλαιότερα στον Κάμπο.

Παράλληλα, έκλεισε το μοναδικό μπακάλικο, ενώ στην κοινότητα δεν λειτουργούν τράπεζα και φαρμακείο. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι χρειάζεται να διανύσουν απόσταση περίπου μίας ώρας για να μεταβούν στον Πύργο Τηλλυρίας, όπου υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, το άνοιγμα του οδοφράγματος θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο διακίνησης κατά τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σημαντικότερο θα ήταν να ενταχθεί ξανά ο Κάμπος σε μια συγκοινωνιακή διαδρομή, όπως συνέβαινε πριν από το 1974, όταν η περιοχή βρισκόταν σε ακμή λόγω της Μονής Κύκκου.

Το αίτημα στον Υπουργό Εξωτερικών

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το αίτημα για άνοιγμα του οδοφράγματος τέθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο το περασμένο καλοκαίρι, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, ο Υπουργός τού ανέφερε ότι το θέμα θα προωθηθεί, καθώς γνώριζε την κατάσταση της κοινότητας.

«Είναι δυνατόν ένα χωριό να έχει 300 με 400 σπίτια και να έχει 150 κατοίκους;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη.

Επαφές με κατοίκους της Λεύκας

Ο κοινοτάρχης αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλία επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε εντός του 2026 μεταξύ κατοίκων του Κάμπου και της Λεύκας.

Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία προήλθε από οργανισμό της Λεύκας, καθώς οι λιγοστοί κάτοικοι του Κάμπου δεν είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν αντίστοιχη δραστηριότητα.

Κατά την επίσκεψη στον Κάμπο, άνθρωποι από τα κατεχόμενα συναντήθηκαν με συγγενείς και φίλους, ενώ ορισμένοι επισκέφθηκαν τάφους γνωστών τους, μεταφέροντας λουλούδια.

Ακολούθησε επίσκεψη κατοίκων του Κάμπου στη Λεύκα, όπου, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, πραγματοποιήθηκαν συγκινητικές εκδηλώσεις, με αναφορές στις παλαιότερες σχέσεις των κατοίκων και στην επιθυμία επανένωσης του νησιού.

Αντιδράσεις για το περιβάλλον

Απαντώντας στις ανησυχίες περί περιβαλλοντικής καταστροφής από το ενδεχόμενο άνοιγμα του οδοφράγματος, ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος εργάστηκε επί 44 χρόνια στο Τμήμα Δασών, αμφισβήτησε τις σχετικές τοποθετήσεις.

Αναφέρθηκε στον υφιστάμενο δρόμο με τις 256 στροφές και σε σημεία με γκρεμούς ύψους 30 με 40 μέτρων, θέτοντας ζήτημα οδικής ασφάλειας. Υποστήριξε παράλληλα ότι οι κάτοικοι του Κάμπου, ιδιαίτερα οι υλοτόμοι και όσοι εργάζονταν στο δάσος, είχαν διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην προστασία του.

Τέλος, περιέγραψε περιστατικό πριν από το 1987, όταν, λόγω κακοκαιρίας, αποκλείστηκαν οι δρόμοι και χρειάστηκε παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών για να μεταβεί με τη σύζυγό του στη Λευκωσία, όπου γεννήθηκε η κόρη τους.

«Δεν είναι κάτι που θέλουμε να γίνει για το θεαθήναι», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι ζητούμενο είναι να τερματιστεί ουσιαστικά η απομόνωση της κοινότητας.

Ακούστε την παρέμβαση του Ιωάννη Παπαδόπουλου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 05-11-2026