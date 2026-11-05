Γιάννης Αντωνίου στον «Π»: Ενδείξεις αποδοχής προτάσεων Χριστοδουλίδη - Αισιοδοξία για ανακοινώσεις στο Κυπριακό (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί μικρά αλλά σημαντικά βήματα και στα δύο επίπεδα των συζητήσεων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι ενδείξεις θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και οι αποφάσεις να οριστικοποιηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η πρόοδος θα επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες από τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γίνονται αποδεκτές, δημιουργώντας περιθώρια περαιτέρω προόδου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι για συγκεκριμένα ζητήματα απαιτείται το πράσινο φως της Τουρκίας, καθώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Διευρυμένη σύνοδος με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει κατά πόσον θα υπάρξει αναφορά στο πλαίσιο λύσης.

Όπως εξήγησε, επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνόδου.

Υπογράμμισε ότι η σύγκληση μιας τέτοιας συνόδου θα πρέπει να συνοδεύεται από ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν θα διακινδυνεύσει μια νέα αποτυχημένη προσπάθεια.

Επιφυλάξεις για τα οδοφράγματα

Σε σχέση με τις προτάσεις για νέα σημεία διέλευσης, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε εισηγήσεις εκεί όπου παρουσιάζονταν πρακτικά εμπόδια, επιδιώκοντας να ξεκλειδώσει τη διαδικασία.

Όπως είπε, υπάρχουν ενδείξεις ανταπόκρισης από την άλλη πλευρά, ακόμη και από την Τουρκία, σε ορισμένες εισηγήσεις. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση διατηρεί επιφυλάξεις για τα οδοφράγματα, καθώς απαιτείται τελική απόφαση και συμφωνία.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι 19 προτάσεις του Προέδρου δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας, αλλά εισηγήσεις υποστηρικτικές της προσπάθειας.

Εξήγησε ότι το άνοιγμα οδοφράγματος σε στρατιωτική ζώνη στα κατεχόμενα απαιτεί έγκριση από την τουρκική κυβέρνηση, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στον κατοχικό στρατό.

«Πολιτικό και διπλωματικό ολίσθημα» η συνάντηση Ολγκίν

Ο κ. Αντωνίου χαρακτήρισε «πολιτικό και διπλωματικό ολίσθημα» τη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, με τον Τούρκο πρέσβη στα κατεχόμενα.

Ανέφερε ότι η κ. Ολγκίν έδωσε εξηγήσεις και ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της μετέφερε τη δυσφορία του. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση είχε υποχρέωση να καταδικάσει την ενέργεια, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να παραμείνει στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Μέτρα που δεν υπονομεύουν τη λύση

Αναφερόμενος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σημείωσε ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στα σημεία διέλευσης. Τόνισε πως τα μέτρα πρέπει να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των δύο πλευρών, χωρίς να απομακρύνουν τον στόχο της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού.

Προειδοποίησε ότι ρυθμίσεις που δημιουργούν μια «μόνιμη προσωρινότητα» ενδέχεται να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για την επίτευξη λύσης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι για την κυβέρνηση δεν τίθεται ζήτημα κυριαρχικής ισότητας, θέση την οποία, όπως ανέφερε, έχει επανειλημμένα διατυπώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τέλος, σχετικά με την επικείμενη παρουσία του Προέδρου στην Αττάλεια για συνέδριο κλιματικής αλλαγής, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος προγραμματισμένες άλλες επαφές, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να προκύψουν συναντήσεις στο περιθώριο.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 05-11-2026