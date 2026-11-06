Αστυνομική προστασία ζητά η οικογένεια του Θανάση Νικολάου - Eπιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η οικογένεια απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, στην οποία κάνει λόγο για «στοχοποίησή» της και «καθημερινό χλευασμό, με απειλητικούς τόνους». Όπως αναφέρει, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέρχονται τόσο από κατηγορούμενους όσο και από πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους.

Η οικογένεια ζητά να της παραχωρηθεί αστυνομική προστασία κατά την παρουσία της στο δικαστήριο για την ακροαματική διαδικασία, καθώς και κατά τη διαδρομή από και προς την οικία της.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος του συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Στην προηγούμενη διαδικασία, οι πέντε κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Αυτές αφορούν αδικήματα όπως συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ