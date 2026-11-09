Χριστοδουλίδης: Ανοίγει ο δρόμος για τριμερή με Γκουτέρες - Απορρίφθηκε η νέα εισήγηση του Έρχιουρμαν, παρέδωσα αντίγραφο των 19 προτάσεων της ε/κ πλευράς

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κρατείτο ενήμερος για τις συζητήσεις αλλά και τα τελικά αποτελέσματα, και κατ' επέκταση συμπεριλήφθηκε και η σχετική αναφορά για τριμερή συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσέθεσε ότι πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί, υπήρξε πρόοδος και σε άλλα θέματα, και η συζήτηση θα συνεχιστεί με τον Γενικό Γραμματέα με στόχο να ανακοινωθούν και άλλα αποτελέσματα.

«Ο βασικός στόχος της τριμερούς συνάντησης είναι να ανακοινωθεί η διευρυμένη συνάντηση πριν την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα που θα οδηγήσει την επανέναρξη των συνομιλιών», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ακολούθως την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα θέματα που αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών αφορούν σε προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Είπε επίσης ότι έδωσε αντίγραφο των 19 προτάσεων και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη και στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. «Τα έχουν και γραπτώς για να μην υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα, γιατί βλέπω κάποιους, περισσότερο στην ελληνοκυπριακή πλευρά, να αμφισβητούν ότι υποβλήθηκαν αυτά τα 19 σημεία, τα οποία υποβλήθηκαν πριν να μεταβούμε στη Νέα Υόρκη», συμπλήρωσε σχετικά.

«Θεωρώ από τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα ότι άνοιξαν τον δρόμο για να έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη της τριμερούς συνάντησης. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η συμφωνία για τα σημεία διέλευσης αναμενόταν να περιλαμβάνει αυτά σε Πυρόι-Αθηένου-Αγλαντζιά και Μια Μηλιά, ενώ τελικώς κάτι τέτοιο δεν συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι πέραν αυτών υπήρχαν και άλλες αναφορές στον ελληνοκυπριακό τύπο, προσθέτοντας ότι κάποια και από αυτά που αναφέρθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν είναι στο τραπέζι των συζητήσεων.

«Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε πρόοδος, δεν υπήρξε τελική κατάληξη. Συνεχίζεται η συζήτηση, υπήρξε πρόοδος όμως, οφείλω να το αναφέρω», είπε.

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, πρόσθεσε, «γιατί δεν υπήρξε τελική ανακοίνωση, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει αποτέλεσμα, το αποδείξαμε στην πράξη, είδαμε σήμερα τα αποτελέσματα».

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι «αυτά που ανακοινώθηκαν είναι πρωτοβουλίες από τη δική μας πλευρά. Περιλαμβάνονται πολλά από αυτά και στα 19 σημεία και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με απόλυτη σοβαρότητα και ένα και μοναδικό στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών πριν την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα».

Ερωτηθείς πότε θα ανοίξουν τα φράγματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα ανοίξουν όταν γίνει η σχετική προεργασία και θα ανοίξουν μαζί την ίδια μέρα.

Σε ερώτηση αν ο κ. Έρχιουρμαν ήρθε με συγκεκριμένες προτάσεις και νέο πακέτο εισηγήσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε ότι ήρθε με όλα όσα ανέφερε ο ίδιος. «Τα γνωρίζαμε, εκτός από μια νέα πρόταση η οποία δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν το σημείο διέλευσης Κάμπος-Καραβοστάσι είναι εν τέλει εναλλακτική των Κοκκίνων ή τα Κόκκινα παραμένουν στο τραπέζι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι τα Κόκκινα παραμένουν στο τραπέζι και παραμένουν και στις 19 προτάσεις της ε/κ πλευράς.

Σε ερώτηση για την ημερομηνία της τριμερούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο κ. Γκουτέρες ταξιδεύει προς την Τουρκία τις επόμενες ημέρες και ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη ημερομηνία για τις προσεχείς εβδομάδες.

Ερωτηθείς αν θα συνεχιστεί ο διάλογος με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί τόσο στην Κύπρο όσο και μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν περί λύσης δύο κρατών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι τόσο οι δηλώσεις αυτές, όσο και η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην κατεχόμενη Κύπρο επηρέασαν την σημερινή εξέλιξη.

«Τα αποτελέσματα σήμερα μπορούσαν να ήταν σαφώς καλύτερα και περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, άκουσα τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν τις υποβαθμίζω, δεν τις υποτιμώ, αλλά δεν αποπροσανατολίζομαι από τον δικό μου στόχο», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της αποναρκοθέτησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν αποτέλεσε θέμα συζήτησης.

«Εκείνο που υπήρχε ήταν μια πρόταση της δικής μας πλευράς εδώ και πάρα πολύ καιρό να εξεταστούν περιοχές στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν εκρηκτικά ή νάρκες, απόστασης 70.000 τετραγωνικών μέτρων. Δεν συζητήσαμε ποτέ θέμα αποναρκοθέτησης και φυσικά ήταν μια πρόταση, μια εισήγησή μας μετά από σχετική διαβούλευση με την Εθνική Φρουρά», σχολίασε επί του θέματος.

Ερωτηθείς για την απορριφθείσα πρόταση του κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν θεωρεί σωστό να αναφερθεί στην παρούσα φάση.

Σε ερώτηση αν θα συνεχιστεί η συζήτηση για τα 19 σημεία, απάντησε θετικά, ενώ σε ερώτηση για το αν αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα, είπε ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος και αναλόγως θα γίνει ενημέρωση.

Σε παρατήρηση ότι η παρέμβαση της Άγκυρας φαίνεται να «φρέναρε» ορισμένα πράγματα σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι στην παρούσα φάση δεν θα ήθελε να απαντήσει. «Έχω απάντηση, έγινε και σχετική συζήτηση, αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή. Κρατώ ένα σημαντικό βήμα που ευελπιστώ να οδηγήσει στο μεγάλο στόχο. Δεν είμαστε στο μεγάλο στόχο αλλά εργαζόμαστε βήμα με βήμα να τον πετύχουμε. Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα», προσέθεσε.

Ερωτηθείς αν θα συναντήσει τον κ. Γκουτέρες στην Αττάλεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, προσθέτοντας ότι στο περιθώριο της διάσκεψης COP31 ενδεχομένως να συνομιλήσουν.

Σε ερώτηση αν στην τριμερή συνάντηση υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ θα συζητηθεί μόνο η μεθοδολογία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι θα συζητηθούν μεθοδολογία, ουσία και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που θα υπάρξουν, ο στόχος είναι να ανακοινωθεί μια διευρυμένη διάσκεψη.

Σε σχόλιο ότι για να συγκατανεύει ο ΓΓ του ΟΗΕ σε τριμερή συνάντηση σημαίνει ότι είμαστε κοντά στην σύγκληση μιας πενταμερούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σήμερα συζητήθηκε και η μεθοδολογία, συζητήθηκαν και θέματα ουσίας.

«Ο Γενικός Γραμματέας κρατήθηκε ενήμερος. Ήταν γι' αυτό το λόγο, και στη βάση των αποτελεσμάτων, που περιλήφθηκε στο ανακοινωθέν συγκεκριμένη αναφορά για την τριμερή συνάντηση τις προσεχείς εβδομάδες», προσέθεσε.

Ερωτηθείς αν η έναρξη των συζητήσεων θα γίνει με την εκ περιτροπής προεδρία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι είναι ένα θέμα που αφορά τις διαπραγματεύσεις, ενώ σε ερώτηση αν η κ. Ολγκίν έθεσε στο τραπέζι άλλες προτάσεις για μεθοδολογία, επανέλαβε ότι έγινε συζήτηση και για τη μεθοδολογία και για την ουσία.

«Σε κάποια θέματα έγιναν βήματα προς τα μπρος, κάποια βήματα θετικά, στα ΜΟΕ, στη μεθοδολογία, στην ουσία, σε κάποια αλλά όχι», κατέληξε.