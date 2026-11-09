Νίκος Κατσουρίδης: Αιχμές κατά Ολγκίν και φόβοι για καθυστερήσεις από την Τουρκία - «Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε παρελκυστική διαδικασία» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κατσουρίδης ανέφερε ότι μέχρι το πρωί της Δευτέρας επικρατούσε αισιοδοξία για ενδεχόμενη συμφωνία σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Ωστόσο, η αναφορά του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν σε πακέτο προτάσεων φαίνεται, κατά την εκτίμησή του, να διαφοροποιεί τα δεδομένα.

«Δεν είναι καθόλου εύκολο για την ελληνοκυπριακή πλευρά να πάρει σήμερα ένα πακέτο προτάσεων και να απαντήσει σήμερα», σημείωσε, εξηγώντας ότι ορισμένα από τα ζητήματα έχουν τεθεί κατά καιρούς σε προηγούμενες συζητήσεις.

«Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε παρελκυστική διαδικασία»

Ο κ. Κατσουρίδης υποστήριξε ότι, εάν οι προτάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς αφορούν νέα ζητήματα και όχι μέτρα που έχουν ήδη συζητηθεί, δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεση συμφωνία.

Όπως ανέφερε, μέχρι πρόσφατα θεωρούσε πιθανό η Τουρκία να είχε αποφασίσει, για δικούς της λόγους, να επιτρέψει κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό.

«Σήμερα, μετά από αυτή τη δήλωση του κ. Έρχιουρμαν, φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, την παρελκυστική, να κερδηθεί χρόνος, να πάμε ένα βήμα παρακάτω χωρίς να μπούμε στην ουσία», δήλωσε.

Κατά την εκτίμησή του, η Άγκυρα ενδέχεται να επιδιώκει την παρέλευση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, χωρίς ουσιαστική πρόοδο ή κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τον διάδοχό του.

Αιχμές για τον χειρισμό των συγκλίσεων

Ο πολιτικός αναλυτής άσκησε επίσης κριτική στους χειρισμούς της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε σχέση με τις συγκλίσεις προηγούμενων διαπραγματεύσεων.

Όπως υποστήριξε, η παράδοση των συγκλίσεων στις δύο πλευρές θα μπορούσε να συμβάλει στην επανέναρξη της συζήτησης επί της ουσίας, αντί να παραμένει η διαδικασία επικεντρωμένη αποκλειστικά στα ΜΟΕ.

«Εγώ λέω ότι δεν έγινε ούτε από την ίδια πραγματική προσπάθεια να φτάσουμε στην ουσία», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψη ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε να παραλάβει τις συγκλίσεις προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, απέρριψε τις προσπάθειες, όπως τις χαρακτήρισε, εξίσωσης των ευθυνών των δύο πλευρών, υπενθυμίζοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη θέσει 19 σημεία.

«Τα οδοφράγματα δεν είναι η ουσία του Κυπριακού»

Ερωτηθείς κατά πόσον μια συμφωνία για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί ουσιαστική πρόοδος, ο κ. Κατσουρίδης ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν αρκεί από μόνο του.

«Δεν είναι η ουσία το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Είναι μια κίνηση προς το επόμενο βήμα», σημείωσε.

Εξήγησε ότι η ολοκλήρωση της συζήτησης για τα ΜΟΕ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις επί της ουσίας, υποχρεώνοντας, κατά την εκτίμησή του, την Τουρκία να τοποθετηθεί επί των βασικών πτυχών του Κυπριακού.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής η τουρκική πλευρά δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση της για λύση δύο κρατών.

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να πουν αντίο»

Σχολιάζοντας τις αναφορές της κ. Ολγκίν ότι χωρίς πρόοδο στα ΜΟΕ δεν θα υπάρξει συνέχεια στην προσπάθεια, ο κ. Κατσουρίδης σημείωσε ότι η αποχώρηση της ίδιας δεν συνεπάγεται και τερματισμό της εμπλοκής των Ηνωμένων Εθνών.

«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να πουν αντίο σε ένα πρόβλημα που είναι μπροστά τους», ανέφερε, υπενθυμίζοντας την ύπαρξη σχετικών αποφάσεων και εντολών του διεθνούς οργανισμού.

Καταλήγοντας, επανέλαβε την ανησυχία του για τη σημερινή συνάντηση, τονίζοντας ότι οι προσδοκίες για θετικό αποτέλεσμα έχουν περιοριστεί αισθητά.

«Έχουν τραυματιστεί σοβαρά οι προσδοκίες σήμερα, μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Νίκου Κατσουρίδη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: