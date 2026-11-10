Γκουτέρες προς Χριστοδουλίδη: «Ουσιαστικά» τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης - Τριμερής με ΓΓ του ΟΗΕ πριν το τέλος Νοεμβρίου στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε «ουσιαστικά» τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ των δύο ηγετών και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, με στόχο τη διοργάνωση νέας τριμερούς συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις Φιλιππίνες και πριν από το τέλος του μήνα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκτιμά ότι η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ο τόπος διεξαγωγής της.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία έγινε επίσης αναφορά στη συνάντηση που είχε ο Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αττάλεια, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησής τους.