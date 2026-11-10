Την πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης πριν από το τέλος Νοεμβρίου επιδιώκουν οι εμπλεκόμενες πλευρές, όπως προέκυψε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Γκουτέρες προς Χριστοδουλίδη: «Ουσιαστικά» τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης - Τριμερής με ΓΓ του ΟΗΕ πριν το τέλος Νοεμβρίου στην Ευρώπη
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ΓΓ του ΟΗΕ, με επίκεντρο τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν και τον σχεδιασμό νέας τριμερούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε «ουσιαστικά» τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ των δύο ηγετών και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.
Κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, με στόχο τη διοργάνωση νέας τριμερούς συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις Φιλιππίνες και πριν από το τέλος του μήνα.
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκτιμά ότι η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ο τόπος διεξαγωγής της.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία έγινε επίσης αναφορά στη συνάντηση που είχε ο Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αττάλεια, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησής τους.
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