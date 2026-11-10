Συνάντηση Ερντογάν - Γκουτέρες στην Αττάλεια: Άγνωστο αν συζητήθηκε το Κυπριακό

Τη συνάντηση μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Γκουτέρες με τον Ερντογάν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους ούτε εάν συζητήθηκε το Κυπριακό.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, η σύζυγος του Τούρκου Προέδρου, Εμινέ Ερντογάν, αναφέρθηκε επίσης στις επαφές της με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς αλληλεγγύης, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ