Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε στην Αττάλεια ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).
Συνάντηση Ερντογάν - Γκουτέρες στην Αττάλεια: Άγνωστο αν συζητήθηκε το Κυπριακό
Φωτογραφία Αρχείου
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 31ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.
Τη συνάντηση μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Γκουτέρες με τον Ερντογάν.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους ούτε εάν συζητήθηκε το Κυπριακό.
Στο περιθώριο της διάσκεψης, η σύζυγος του Τούρκου Προέδρου, Εμινέ Ερντογάν, αναφέρθηκε επίσης στις επαφές της με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της διεθνούς αλληλεγγύης, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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