Οδόφραγμα Λουρουτζίνας - Λυμπιών: «Είμαστε έτοιμοι» δηλώνει ο Τ/κ «δήμαρχος»

Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Καραβεζιλέρ, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου τη θέση του στις «τοπικές εκλογές» της 6ης Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι η λειτουργία σημείου διέλευσης στην περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως είπε, πρόκειται για εξέλιξη που αναμενόταν εδώ και χρόνια.

Εξέφρασε την ευχή το άνοιγμα του οδοφράγματος να ενισχύσει την κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής και να διευκολύνει τις μετακινήσεις.

Πρόσθεσε ότι, μόλις οι «αρχές» προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ο «δήμος» θα αναλάβει αμέσως τις ευθύνες που του αναλογούν. «Εμείς είμαστε έτοιμοι. Μόλις οι αρμόδιες αρχές προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα των πυλών, θα αναλάβουμε χωρίς καθυστέρηση κάθε ευθύνη που μας αναλογεί».

Ο κ. Καραβεζιλέρ ευχήθηκε η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό, με αμοιβαία κατανόηση, καλή θέληση και αποφασιστικότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ