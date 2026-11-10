Ενθαρρυντική χαρακτηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ο Ραφαέλλε Φίτο, Ειδικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις.
Φίτο: Ενθαρρυντική η συμφωνία για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συμφωνία των δύο κοινοτικών ηγετών θετικό βήμα στις συζητήσεις για συνολική λύση του Κυπριακού.
Σε δήλωσή του, ο κ. Φίτο χαρακτήρισε τα μέτρα «σημαντικά» και επανέλαβε την προσήλωση της ΕΕ στην επανένωση της Κύπρου.
«Μας ενθαρρύνει η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με σημαντικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ένα θετικό βήμα προόδου στις συζητήσεις για μια συνολική επίλυση του κυπριακού ζητήματος».
Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τις νομοθεσίες της ΕΕ».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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