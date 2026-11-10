Φίτο: Ενθαρρυντική η συμφωνία για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Σε δήλωσή του, ο κ. Φίτο χαρακτήρισε τα μέτρα «σημαντικά» και επανέλαβε την προσήλωση της ΕΕ στην επανένωση της Κύπρου.

«Μας ενθαρρύνει η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με σημαντικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ένα θετικό βήμα προόδου στις συζητήσεις για μια συνολική επίλυση του κυπριακού ζητήματος».

Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τις νομοθεσίες της ΕΕ».

Πηγή: ΚΥΠΕ