Κυπριακό: Επαναβεβαιώνει τη στήριξή της η Διακομματική Ομάδα του βρετανικού Κοινοβουλίου

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δρ Κυριάκος Κούρος, και η Αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής, Άννα Παπασάββα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στην πρόταση για τριμερή συνάντηση υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Ομάδα υπογράμμισε τη σημασία να διατηρηθεί η δυναμική γύρω από τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών και επανέλαβε τη στήριξή της σε λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη Συνέλευση, ο Βρετανοκύπριος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Πάμπος Χαραλάμπους επανεξελέγη πρόεδρος. Ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους, σημειώνοντας: «Σε αυτή την περίοδο ανανεωμένης δυναμικής για επίλυση του Κυπριακού, η διακομματική σύνθεση της ηγετικής ομάδας, με εκπροσώπους και από τα δύο Σώματα του Κοινοβουλίου, καθώς και η σύνθεση των μελών της Ομάδας, αποτελούν απόδειξη της ευρείας υποστήριξης προς την Κύπρο. Μια υποστήριξη που καταγράφεται σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο».

Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι βουλευτές Μάικ Γουντ των Συντηρητικών και Πολέτ Χάμιλτον των Εργατικών, καθώς και ο Συντηρητικός Λόρδος Σινγκ. Επίτιμος πρόεδρος παραμένει ο Συντηρητικός βουλευτής Σερ Ρότζερ Γκέιλ, επίτιμη ταμίας η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Κριστίν Τζαρντίν και επίτιμο μέλος του Προεδρείου ο Εργατικός Λόρδος Άντονις.

Στη Συνέλευση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Κάθριν Γουέστ, Φάμπιαν Χάμιλτον, Γκουρίντερ Σινγκ Τζοσάν, Κέρι Μακάρθι και Ναβέντου Μίσρα, καθώς και ο Λόρδος Τράσκοτ. Γραμματέας της Ομάδας επαναδιορίστηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, Χρίστος Καραολής. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις σημαντικές προσπάθειες της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο, με στόχο την προώθηση της κοινοβουλευτικής εκστρατείας για την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε μετά τη Συνέλευση.

Η APPG αποτελεί έναν από τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του βρετανικού Κοινοβουλίου. Αποστολή της είναι η προώθηση των διμερών σχέσεων, η ενίσχυση των επαφών ανάμεσα στους εκλεγμένους αντιπροσώπους των δύο χωρών και η υποστήριξη των προσπαθειών για επανένωση της Κύπρου, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Ομάδα συμμετέχουν βουλευτές διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων και από τα δύο σώματα του βρετανικού Κοινοβουλίου. Δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα χάραξης πολιτικής, ωστόσο οι παρεμβάσεις των μελών της συχνά φέρνουν ζητήματα που αφορούν την Κύπρο προς συζήτηση στη βρετανική Βουλή. Η δράση της αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου του Ηνωμένου Βασιλείου ως μίας από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μετά την ανάδειξη της νέας ηγετικής ομάδας, τα μέλη δήλωσαν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις επαφές με τη βρετανική κυβέρνηση, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και την κυπριακή πλευρά. Στόχος τους είναι να διατηρήσουν τη διεθνή προσοχή στο Κυπριακό και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Λευκωσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ