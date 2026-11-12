Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε στην COP31

Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τετάρτη, την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εισερχόταν στον χώρο της Συνόδου στην Αττάλεια, ο κ. Παπαδόπουλος τη χαρακτήρισε «διπλωματική απρέπεια».

«Το γεγονός όμως παραμένει ένα: η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν το μόνο αναγνωρισμένο κράτος στην κυπριακή επικράτεια που βρισκόταν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή», ανέφερε. Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε, εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία, μίλησε εκ μέρους της Κύπρου στη Σύνοδο και συμμετείχε στην οικογενειακή φωτογραφία.

«Όλα αυτά μιλούν αφ’ εαυτών για το ότι στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενημέρωσε την Τετάρτη τον Πρόεδρο ότι, μετά την επιστροφή του από το ταξίδι στις Φιλιππίνες, θα επικοινωνήσει μαζί του και θα δώσει ημερομηνίες για τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Τουρκοκύπριου ηγέτη και του ίδιου.

Αναφερόμενος σε πληροφορίες για πρόταση που αναμένεται να μεταφέρει στην Τουρκία εντός του μήνα ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, σχετικά με την έναρξη συζήτησης για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε για τη συνάντηση του Προέδρου με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Αττάλεια.

Όπως είπε, οι δύο τους συζήτησαν τρία βασικά θέματα: την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών, την επικείμενη επίσκεψη του κ. Φίτο στην Τουρκία και τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν. Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε, συζήτησε τις παραμέτρους της επίσκεψης Φίτο και ενημερώθηκε για τις προθέσεις του και όσα θα μεταφέρει στην Άγκυρα.

Η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό «ήταν και παραμένει σταθερή επιδίωξη και δική μας αλλά πλέον είναι και επιδίωξη της ΕΕ», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος. Όπως ανέφερε, αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη μετά τα Συμπεράσματα του Απριλίου 2024, τα οποία συνδέουν ρητά οποιαδήποτε πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις με την πρόοδο και την επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο Πρόεδρος είχε και δεύτερη συνομιλία με την κ. φον ντερ Λάιεν στο περιθώριο της Συνόδου στην Τουρκία. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον ενημέρωσε για την επίσκεψη Φίτο στην Τουρκία και την πρόθεση της ΕΕ να αρχίσει συζήτηση για ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, εφόσον επαναρχίσουν οι συνομιλίες.

Η κ. φον ντερ Λάιεν μετέφερε επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ο κ. Γκουτέρες είπε πως στόχος του είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εντός της θητείας του.

Πηγή: ΚΥΠΕ