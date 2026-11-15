Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σήμερα με drones αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν, ως απάντηση σε «εχθρικές» ενέργειες των ΗΠΑ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν με έξι drones αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν – Νέες απειλές και ένταση στα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έξι drones στόχευσαν σύστημα ραντάρ στη βάση αλ Ρίφα. Το Μπαχρέιν εξέδωσε προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απειλές.
Σε ανάρτηση στο Telegram, το επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού ανέφερε ότι έξι drones της Αεροδιαστημικής Δύναμής του έπληξαν το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα.
Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του Μπαχρέιν δημοσίευσαν στο Χ δύο ξεχωριστές προειδοποιήσεις για πιθανές απειλές, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο. Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της απειλής.
Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης έγινε δύο ημέρες μετά τον ισχυρισμό τους ότι έπληξαν αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones, τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.
Στο Μπαχρέιν έχει την έδρα του ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν χθες ότι τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ένα τάνκερ προσέκρουσε σε νάρκη στο ανατολικό τμήμα των στενών το πρωί του Σαββάτου και ακολούθησαν άλλα δύο το βράδυ.
«Δύο δεξαμενόπλοια που παραβίασαν τους κανονισμούς… επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω απαγορευμένης διαδρομής, όταν προσέκρουσαν σε νάρκες, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης για τα περιστατικά του βραδιού.
Το Reuters σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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