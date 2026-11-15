Microsoft: «Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι θα ξανασυμβεί και να διαθέτουν εφεδρικά σχέδια λειτουργίας - Προειδοποίηση ειδικού για νέο μπλακάουτ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παστός, η Microsoft απέδωσε το συμβάν σε «τεχνικό ατόπημα»: μία από τις ρυθμίσεις της δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα να διακοπούν διαδοχικά διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συνομιλία και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση. «Από την πρώτη μέρα ήταν φανερό ότι ήταν ζήτημα της υποδομής της Microsoft», είπε. Σε ερώτηση αν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος, απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι η Microsoft παραδέχτηκε πως οι προσπάθειες διόρθωσης προκάλεσαν και άλλα προβλήματα φόρτου στις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η γρήγορη επίλυση.

Το περιστατικό επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους, αρχικά τους χρήστες των υπηρεσιών της πλατφόρμας και στη συνέχεια τους δικούς τους πελάτες. «Για παράδειγμα αν μια επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά, δεν μπορούσε να εξυπηρετεί ούτε τους πελάτες της», ανέφερε.

Κατά τον κ. Παστό, ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν ότι χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να διορθωθεί το πρόβλημα. Όπως είπε, σε προηγούμενες περιπτώσεις κεντρικής απώλειας υπηρεσιών ή λαθών που προκαλούσαν μικρές διακοπές, η αποκατάσταση δεν διαρκούσε συνήθως περισσότερο από μερικές ώρες ή, το πολύ, μία ημέρα.

Ο κ. Παστός σημείωσε ότι το συμβάν προβλημάτισε υπηρεσίες και χώρες, καθώς ανέδειξε τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν ζωτικές λειτουργίες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού συγκεντρώνονται σε μία ιδιωτική εταιρεία. Οι επιχειρήσεις, εξήγησε, αναθέτουν σε παρόχους τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την ασφάλεια των συστημάτων τους, που είναι και οι βασικοί λόγοι χρήσης υπηρεσιών cloud. Αυτό, ωστόσο, δημιουργεί τον κίνδυνο να επηρεαστούν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική για τους χρήστες, είπε ότι «ρεαλιστικά εύκολη λύση δεν υπάρχει». Η μεταφορά υπηρεσιών, ειδικά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αρχείων που συγχρονίζονται στο cloud, δεν είναι απλή. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να υπάρχουν αντίγραφα αρχείων ή εφεδρικές υπηρεσίες για την εσωτερική επικοινωνία μιας επιχείρησης, παρότι οι περισσότεροι χρήστες βασίζονται εξωτερικά σε έναν πάροχο.

«Το ρεαλιστικό για να μπορούν οι εταιρείες να είναι έτοιμες είναι να θεωρήσουν ότι αυτό θα ξανασυμβεί, δεν είναι μεμονωμένο. Δεν υπάρχει λόγος να μην ξανασυμβεί αύριο και σε χειρότερο βαθμό», είπε. Συμβούλευσε οι πολιτικές ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας να περιλαμβάνουν σχέδιο για την περίπτωση που ο κεντρικός πάροχος δεν μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτές, ανέφερε, θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από άλλες ή από εφεδρικές υπηρεσίες εντός της επιχείρησης, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο ή στο cloud.

Για το κόστος του περιστατικού, ο κ. Παστός είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον κόσμο. Πρόσθεσε ότι οι επιπτώσεις δεν αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό υπηρεσίες που συνδέονται με εισοδήματα και πωλήσεις, αλλά κυρίως προβλήματα επικοινωνίας. Μέχρι στιγμής, ανέφερε, δεν φαίνεται να υπάρχει αριθμός που να προσδιορίζει τη ζημιά.

Επιθέσεις σε συνδεδεμένες συσκευές

Σχολιάζοντας τις κυβερνοεπιθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα σε ψυγεία υπεραγορών και σε τράπεζα αίματος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Παστός είπε ότι οι συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο και ελέγχονται εξ αποστάσεως πρέπει να εντάσσονται στις πολιτικές ασφάλειας και αναβάθμισης των οργανισμών. Η συντήρησή τους, πρόσθεσε, πρέπει να παρακολουθείται όπως και εκείνη των υπολογιστών και των διακομιστών.

Τόνισε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να παραβλέπεται και ότι τέτοια περιστατικά μπορούν να λειτουργήσουν ως αφύπνιση και παράδειγμα, ώστε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην εκτίμηση κινδύνου μιας εταιρείας. Εκτίμησε ότι «σίγουρα θα δούμε παρόμοια περιστατικά σε άλλες συσκευές και υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες». Όπως ανέφερε, ορισμένες μπορεί να έχουν ξεχαστεί και να μη συντηρούνται, ενώ άλλες ενδέχεται να έχουν ρυθμιστεί λανθασμένα κατά την εγκατάστασή τους, διευκολύνοντας επιτήδειους.

Σε ερώτηση για τον σκοπό τέτοιων επιθέσεων, είπε ότι συνήθως γίνονται για φάρσα, επίδειξη ή εκφοβισμό, ενώ μπορεί να αποτελούν και μέθοδο κυβερνοπολέμου.

Ο κ. Παστός κάλεσε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εξετάσουν ποιες συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης έχουν εγκαταστήσει, ποιος τις έχει ρυθμίσει και αν υπάρχει σχέδιο συντήρησης, αναβάθμισης και αντικατάστασής τους με την πάροδο του χρόνου. «Οτιδήποτε αγοράζουμε που είναι συνδεδεμένο πρέπει να συντηρείται αναλόγως», είπε, σημειώνοντας ότι ακόμη και μια κάμερα ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση της ασφάλειάς μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ