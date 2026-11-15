Ρωσία: Η κόρη του Πούτιν στο επίκεντρο ενός σχεδίου δισεκατομμυρίων για την καταπολέμηση της γήρανσης – Το «εμβόλιο», τα ανθρώπινα όργανα και το όραμα της αθανασίας

Στο πλαίσιο των ερευνών, Ρώσοι επιστήμονες εξετάζουν μια πειραματική θεραπεία που έχει χαρακτηριστεί «εμβόλιο κατά της γήρανσης», ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τεχνολογίες τρισδιάστατης βιοεκτύπωσης ιστών και πειραματίζονται με την καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων σε μικρόσωμους χοίρους.

Το εγχείρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξελίσσεται ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι ανθρώπινες απώλειες της Ρωσίας αυξάνονται. Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, περισσότεροι από 54.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν μόνο τον Οκτώβριο, αριθμός που, κατά τους ίδιους, αποτελεί νέο ρεκόρ από την έναρξη της εισβολής.

Η Μαρία Βοροντσόβα και η εμπλοκή της στις έρευνες

Η Μαρία Βοροντσόβα είναι ενδοκρινολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας. Παρότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν την έχει αναγνωρίσει δημόσια και ονομαστικά ως κόρη του, η ίδια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ερευνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη γενετική και τη μακροζωία.

Το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τής επέβαλε κυρώσεις, αναφέροντας ότι συμμετείχε στην ηγεσία ερευνητικών προγραμμάτων γενετικής τα οποία χρηματοδοτούνταν με μεγάλα ποσά από το Κρεμλίνο και βρίσκονταν υπό την εποπτεία του Πούτιν.

Το 2025 έλαβε επιχορήγηση 30 εκατομμυρίων ρουβλίων από το Ρωσικό Ίδρυμα Επιστημών, με σκοπό τη δημιουργία εργαστηρίου για τη μελέτη της κυτταρικής αναγέννησης και της μακροζωίας.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Σχολή Διοίκησης Skolkovo της Μόσχας, η Βοροντσόβα παρουσίασε μια στρατηγική δύο σταδίων για την παράταση της ανθρώπινης ζωής. Το πρώτο αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του οργανισμού, με στόχο οι άνθρωποι να φτάνουν τα 85 έως 90 χρόνια, ενώ το δεύτερο αποσκοπεί στην υπέρβαση των βιολογικών περιορισμών.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, έδωσε έμφαση στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από την παιδική ηλικία, στη σωστή διατροφή και στους τακτικούς ιατρικούς ελέγχους. Για το επόμενο στάδιο χρησιμοποίησε την χαρακτηριστική φράση «να ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση», αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η επιστημονική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει περιορισμένη.

Εκτίμησε, πάντως, ότι μέσα στις επόμενες μία ή δύο δεκαετίες η ανθρώπινη επιθυμία να αντιμετωπιστεί ο θάνατος θα ενισχύσει την αναζήτηση νέων λύσεων από τα συστήματα υγείας. Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι ότι η γήρανση δεν αναγνωρίζεται επισήμως ως ασθένεια, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάπτυξη και την κλινική αξιολόγηση ειδικών θεραπειών.

Τα δύο τρισεκατομμύρια ρούβλια και το πειραματικό «εμβόλιο»

Η προσπάθεια εντάσσεται σε δύο εθνικά προγράμματα που προωθεί η ρωσική ηγεσία: τις «Νέες Τεχνολογίες για τη Διατήρηση της Υγείας» και τη «Μακρά και Ενεργό Ζωή». Το πρώτο ανακοινώθηκε από τον Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή περίπου έναν χρόνο αργότερα, ενώ το δεύτερο αποτελεί συμπληρωματική πρωτοβουλία.

Η συνολική χρηματοδότηση των δύο προγραμμάτων αναμένεται να ξεπεράσει τα δύο τρισεκατομμύρια ρούβλια. Σημαντικό μέρος των πόρων κατευθύνεται σε έρευνες γενετικής και στην ανάπτυξη μιας πειραματικής θεραπευτικής προσέγγισης που έχει χαρακτηριστεί «εμβόλιο κατά της γήρανσης».

Όπως έχει εξηγήσει ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσίας, Ντένις Σεκιρίνσκι, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στον αποκλεισμό ενός γονιδίου που συνδέεται με τις κυτταρικές μεταβολές οι οποίες συνοδεύουν τη γήρανση.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Τατιάνα Γκολίκοβα είχε αναφέρει το 2025 ότι η χώρα φιλοδοξεί να ξεκινήσει την παραγωγή φαρμάκου κατά της γήρανσης μεταξύ 2028 και 2030.

Ανθρώπινα όργανα σε χοίρους και τρισδιάστατη βιοεκτύπωση

Ένα ακόμη σκέλος των ερευνών αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσαν στο μέλλον να επιτρέψουν την αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων.

Σύμφωνα με έρευνα της Wall Street Journal, Ρώσοι επιστήμονες εργάζονται στην τρισδιάστατη βιοεκτύπωση ζωντανών ιστών, αλλά και στην ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε μικρόσωμους χοίρους. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη εκτυπώσει ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού, με απώτερο στόχο να καταστήσουν δυνατή την αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων έως το 2030.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι πολλά ερευνητικά ιδρύματα συμμετέχουν σε επιστημονικά προγράμματα που υποστηρίζονται από το κράτος.

Οι ρωσικές αρχές έχουν θέσει ως ευρύτερο στόχο τη διάσωση 175.000 ανθρώπινων ζωών έως το 2030 μέσω των σχετικών πρωτοβουλιών.

Η αντίφαση ανάμεσα στη μακροζωία και τις απώλειες στην Ουκρανία

Το 2024, το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Meduza είχε επισημάνει την αντίφαση ανάμεσα στον στόχο της κυβέρνησης να σώσει 175.000 ζωές και στις εκτιμήσεις για τους Ρώσους στρατιώτες που είχαν ήδη σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Έκτοτε, οι εκτιμήσεις για τις απώλειες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στις αρχές Σεπτεμβρίου ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που είχαν χάσει τη ζωή τους πολεμώντας για τη Ρωσία ξεπερνούσε τις 500.000.

Επιπλέον, στοιχεία που φέρεται να διέρρευσαν από τη ρωσική κρατική στατιστική υπηρεσία Rosstat παραπέμπουν σε περισσότερους από 450.000 Ρώσους νεκρούς εξαιτίας του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα.

Πέρα από τις πιο φιλόδοξες επιστημονικές επιδιώξεις, η Μόσχα έχει θέσει και συγκεκριμένους στόχους για το προσδόκιμο ζωής. Ο Πούτιν επιδιώκει την αύξησή του από τα 74,2 χρόνια στα 78 έως το 2030 και στα 81 έως το 2036.

Ωστόσο, οι επιδόσεις για τους άνδρες στη Ρωσία παραμένουν χαμηλότερες, με το προσδόκιμο ζωής τους να υπολογίζεται περίπου στα 68 χρόνια, έναντι περίπου 76 στις ΗΠΑ και άνω των 80 σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης.

Η συζήτηση Πούτιν και Σι για την αθανασία

Το ενδιαφέρον του Ρώσου προέδρου για την παράταση της ζωής δεν περιορίζεται στις κρατικές πολιτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Πούτιν ασχολείται εδώ και χρόνια με θεραπείες αναζωογόνησης και αντιγήρανσης, ενώ το θέμα έχει απασχολήσει και συνομιλίες του με άλλους ηγέτες.

Το 2018, σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τον τότε καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, είχε προτείνει να δοκιμάσει έναν θάλαμο κρυοθεραπείας, στον οποίο το σώμα εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους -112 βαθμούς Κελσίου.

Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο. Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε συνομιλία του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τη δυνατότητα σημαντικής επιμήκυνσης της ανθρώπινης ζωής.

Ο Σι παρατήρησε ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι σπάνια έφταναν τα 70 χρόνια, ενώ σήμερα ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας θεωρείται ακόμη νέος. Ο Πούτιν απάντησε ότι η βιοτεχνολογία θα μπορούσε να επιτρέψει την επανειλημμένη αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων και, ενδεχομένως, να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αθανασία. Ο Κινέζος πρόεδρος εκτίμησε ότι μέσα στον αιώνα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν έως και 150 χρόνια.

Ο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ και η επιδίωξη της αιώνιας ζωής

Κεντρικό ρόλο στο ρωσικό πρόγραμμα μακροζωίας διαδραματίζει επίσης ο φυσικός Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ, ενός ερευνητικού κέντρου πυρηνικής τεχνολογίας που ιδρύθηκε κατά τη σοβιετική περίοδο.

Ο Κοβαλτσούκ είναι αδελφός του τραπεζίτη Γιούρι Κοβαλτσούκ, στενού συμμάχου του Πούτιν, και εποπτεύει ομοσπονδιακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της γενετικής έρευνας στη Ρωσία, στο οποίο συμμετέχει και η Βοροντσόβα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επιστήμη θα μπορέσει σύντομα να επιδιορθώνει και να αντικαθιστά τμήματα του ανθρώπινου σώματος με πολύ λιγότερους περιορισμούς από όσους υπάρχουν σήμερα. «Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για αθανασία, αλλά η δυνατότητα να επιδιορθώνουμε έναν άνθρωπο αναμφίβολα θα αυξηθεί», είχε δηλώσει σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο είχε αναφέρει στο Meduza το 2024 ότι η πρωτοβουλία για τη μακροζωία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την προσωπική εμμονή του Κοβαλτσούκ με την αιώνια ζωή.

Από τον Στάλιν στον Πούτιν: Η διαχρονική αναζήτηση της νεότητας

Η επιδίωξη της παράτασης της ανθρώπινης ζωής έχει μακρά ιστορία στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι σημερινές πρωτοβουλίες αποτελούν συνέχεια μιας παράδοσης που ανάγεται στη σοβιετική εποχή.

Τη δεκαετία του 1920, ο επιστήμονας Αλεξάντρ Μπογκντάνοφ πραγματοποίησε πειράματα με μεταγγίσεις αίματος, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση του οργανισμού. Οι έρευνές του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Κρεμλίνου, ωστόσο ο ίδιος πέθανε σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από πειραματική μετάγγιση.

Τη δεκαετία του 1930, ο γιατρός Ολεξάντρ Μπογκομόλετς διοργάνωσε το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη μακροζωία, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 150 χρόνια. Ο Ιωσήφ Στάλιν είχε εκφράσει την εκτίμησή του για την έρευνά του, όμως ο ίδιος ο επιστήμονας πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Στην πιο πρόσφατη περίοδο, ξεχωριστή θέση κατείχε ο Βλαντίμιρ Χαβίνσον, τον οποίο ρωσικά μέσα αποκαλούσαν «γεροντολόγο του Πούτιν». Υποστήριζε ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ζει έως τα 120 χρόνια και είχε εκφράσει την επιθυμία να συμβάλει στην παράταση της ζωής του Ρώσου προέδρου.

Ο Χαβίνσον προωθούσε θεραπείες αντιγήρανσης με πεπτίδια που εξάγονταν από ιστούς μοσχαριών και τιμήθηκε από τον Πούτιν με μία από τις υψηλότερες κρατικές διακρίσεις της Ρωσίας. Πέθανε το 2024, σε ηλικία 77 ετών.

Ο επιστημονικός σκεπτικισμός και οι αμφιβολίες για τα αποτελέσματα

Παρά τις μεγάλες κρατικές επενδύσεις και τις φιλόδοξες εξαγγελίες, το πρόγραμμα έχει προκαλέσει επιφυλάξεις σε μέρος της ρωσικής επιστημονικής κοινότητας.

Το 2024, πηγή από νοσοκομείο της Μόσχας είχε χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία αντανάκλαση των «ιδιοτροπιών ενός γερασμένου Πολιτικού Γραφείου», ενώ άλλος ερευνητής είχε δηλώσει στο Meduza ότι αδυνατούσε να κατανοήσει τη λογική του εγχειρήματος.

Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής αφορά την περιορισμένη επιστημονική παραγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων. Σε αντίθεση με άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της μακροζωίας, οι οποίες χρηματοδοτούνται από δισεκατομμυριούχους όπως ο Τζεφ Μπέζος και ο Πίτερ Τιλ, οι έρευνες που συνδέονται με το περιβάλλον του Πούτιν έχουν οδηγήσει σε σχετικά λίγες δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ομοτίμους.

Ο Αλεξάντρ Οστρόφσκι, πρωτοπόρος της βιοεκτύπωσης στη Ρωσία, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι χωρίς επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν μπορούν να τεκμηριωθούν ουσιαστικά αποτελέσματα. Κατά την άποψή του, οι σχετικές εξαγγελίες πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως φιλοδοξίες παρά ως αποδεδειγμένα επιτεύγματα.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι ορισμένοι ερευνητές ενδέχεται να παρουσιάζουν στον Πούτιν όσα επιθυμεί να ακούσει, προκειμένου να εξασφαλίσουν κρατική χρηματοδότηση.

Έτσι, παρά τα δισεκατομμύρια που διατίθενται και τις εντυπωσιακές υποσχέσεις για την ανατροπή των βιολογικών ορίων, το κατά πόσο η Ρωσία θα καταφέρει να μετατρέψει το όραμα της μακροζωίας σε πραγματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες παραμένει ανοιχτό ερώτημα.