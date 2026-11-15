Το ΔΗΚΟ δυσκολεύεται να αλλάξει στρατόπεδο - Οι τέσσερις σχολές σκέψης, ο έρωτας με τον Χριστοδουλίδη και η σκιά του ΕΛΑΜ

Σχολές σκέψης

Η έναρξη της συζήτησης στο ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές ανέδειξε τέσσερις διαφορετικές σχολές σκέψης. Συγκεκριμένα, υπάρχει η τάση των «προεδρικών», οι οποίοι θέλουν να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, καταγράφεται και η παρουσία μιας κεντροαριστερής τάσης, η οποία βλέπει προς το ΑΚΕΛ και διατυπώνει τη θέση ότι είναι εφικτή η σύναψη συμμαχίας με την Αριστερά και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Υπάρχει επίσης η τάση των «κομματικών», οι οποίοι θεωρούν ότι το ΔΗΚΟ πρέπει να κατέλθει αυτόνομα στις προεδρικές εκλογές με υποψήφιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ταυτόχρονα, φαίνεται να έχει διαμορφωθεί και μια τέταρτη σχολή σκέψης, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια κεντροδεξιά συμμαχία με τον ΔΗΣΥ, η οποία ενδεχομένως να συμπεριλάβει και τη ΔΗΠΑ.

Κυρίαρχη τάση

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σήμερα στο ΔΗΚΟ τείνει να επικρατήσει η πολιτική γραμμή που θέλει το κόμμα να συνεχίσει τη στήριξη προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η άποψη αυτή διατηρεί πλειοψηφικό έρεισμα στο εσωτερικό του κόμματος ήδη από το 2022, όταν άρχισε να αναπτύσσεται ο πολιτικός «έρωτας» μεταξύ του ΔΗΚΟ και του Νίκου Χριστοδουλίδη. Φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπεί. Κερδίζει έδαφος ακόμη και στα στελέχη που έβλεπαν με καλό μάτι τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, διατυπώνοντας το όραμα μιας κεντροδεξιάς συμμαχίας.

Όπως δήλωσε στον «Π» πηγή εντός του ΔΗΚΟ, η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα για το χρίσμα στον ΔΗΣΥ και η είσοδος του Αβέρωφ Νεοφύτου στο παιχνίδι, δημιούργησε αρνητική στάση μέσα στο κεντρώο κόμμα. Πρόσθεσε δε ότι οι θέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου στο Κυπριακό πρόβλημα απωθούν πολλά στελέχη και μέλη του ΔΗΚΟ. Ως εκ τούτου, αποδυναμώθηκε σημαντικά η σχολή σκέψης που προωθούσε την ιδέα της συνεργασίας με την Πινδάρου.

Οι εξελίξεις στον ΔΗΣΥ επηρεάζουν αρνητικά και τη δυναμική των «κομματικών», αφού πλέον διατυπώνεται το επιχείρημα ότι μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου θα αποδυναμώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θα ευνοήσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Εφόσον, βεβαίως, ο τελευταίος θα είναι τελικά ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ. Η «σχολή των κομματικών» δύσκολα θα καταφέρει να επικρατήσει, αφού οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου έχει περιορισμένες δυνατότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο, χωρίς τη στήριξη τουλάχιστον ενός εκ των δύο μεγάλων κομμάτων. Οι συνθήκες σήμερα δεν είναι ίδιες με το 2018, όπου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κατήλθε υποψήφιος με τη στήριξη ακόμη τριών κομμάτων. Εξάλλου ούτε τότε πέρασε στον δεύτερο γύρο.

Ούτε η κεντροαριστερή τάση έχει μεγάλες πιθανότητες να κυριαρχήσει διότι αρκετά στελέχη του ΔΗΚΟ θεωρούν ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη πολιτική απόσταση με το ΑΚΕΛ. Για παράδειγμα, αναφέρουν τις σοβαρές διαφωνίες ως προς τη δυτική κατεύθυνση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχέσεις με το Ισραήλ. Τονίζουν δε ότι ούτε στα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα υπάρχει ταύτιση θέσεων. Δεν έχει πολύ καιρό που το ΑΚΕΛ χαρακτήρισε το ΔΗΚΟ υπηρέτη των τραπεζών.

Η δυσαρέσκεια

Ερωτηματικά για τη στάση του ΔΗΚΟ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές δημιούργησαν ορισμένες δηλώσεις ανώτατων κομματικών στελεχών κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια, διατυπώθηκαν σφοδρές επικρίσεις για το επίπεδο των σχέσεων του κόμματος με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Πρόσφατα γίναμε και μάρτυρες μιας έντονης διαμάχης του Νικόλα Παπαδόπουλου με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Ακόμη και σήμερα πολλά στελέχη θεωρούν ότι παραμένουν τα προβλήματα στις σχέσεις του κόμματος με την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για ένα θέμα που χρήζει βελτίωσης. Δυσαρέσκεια υπάρχει και για τον βαθμό συμμετοχής του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό κόμμα της συγκυβέρνησης που βρίσκεται στη Βουλή. Πολλές φορές τα ζητήματα αυτά δημιουργούσαν την εντύπωση ότι επίκειται πολιτικό διαζύγιο.

Ο ΠτΔ κερδίζει έδαφος

Η δυσαρέσκεια που καταγράφεται σε επίπεδο κομματικών στελεχών δεν φαίνεται να βρίσκει αντίστοιχη απήχηση στη βάση του κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι άρχισε να διαμορφώνεται θετικό κλίμα ακόμη και σε αυτή τη μερίδα των στελεχών μετά την έναρξη των τοπικών συγκεντρώσεων και των επαρχιακών συνελεύσεων. Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να διατηρεί σοβαρά ερείσματα στη βάση του κόμματος.

Κομματικό στέλεχος δήλωσε στον «Π» ότι η ιδέα της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη κερδίζει έδαφος διότι η συνολική αποτίμηση του έργου της κυβέρνησης είναι θετική. Στο ΔΗΚΟ, όπως είπε, δεν εντοπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα που να δικαιολογεί την αποχώρηση από την κυβέρνηση. Βέβαια, υπογράμμισε, «ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό στον ΔΗΣΥ, ούτε γνωρίζουμε τι θα γίνει στο ΑΚΕΛ». Εξέφρασε όμως την εκτίμηση ότι θα ενισχυθεί το κλίμα υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη στο ΔΗΚΟ εάν κλειδώσει η υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου και υπάρξουν «φαινόμενα Τορναρίτη».

Δεύτερη κομματική πηγή ανέφερε ότι το πρόσημο της κυβέρνησης δεν είναι αρνητικό, τονίζοντας πως σε κανένα τομέα δεν έχουν εκτροχιαστεί τα πράγματα. Το ΔΗΚΟ, όπως είπε, συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που διαγράφει θετική πορεία και στα συλλογικά όργανα θα υπερισχύσει η ορθολογική σκέψη.

Το μεγάλο εμπόδιο

Η στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΔΗΚΟ το 2028 δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2023 είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει έντονη φημολογία για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΕΛΑΜ και πολλοί θεωρούν σχεδόν σίγουρη τη συμπόρευση των δύο πλευρών στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Πρόκειται για ένα νέο δεδομένο που φέρνει σε αρκετά δύσκολη θέση το ΔΗΚΟ.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι αρκετά στελέχη του ΔΗΚΟ βλέπουν με μεγάλη ανησυχία το ενδεχόμενο να βρεθούν στο ίδιο στρατόπεδο με το ΕΛΑΜ. Μάλιστα κομματική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι ορισμένα στελέχη εμφανίζονται αποφασισμένα να θέσουν επιτακτικά το όλο ζήτημα. Δηλαδή να θέσουν ως όρο τη μη παράλληλη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας από το ΕΛΑΜ.

Πέραν των ενδοιασμών για τον δημοκρατικό χαρακτήρα μιας συμμαχίας με την ακροδεξιά, στο ΔΗΚΟ επικρατεί και ο φόβος ότι θα νομιμοποιηθεί το ΕΛΑΜ στα μάτια των ΔΗΚΟϊκών ψηφοφόρων εάν τα δύο κόμματα διεξάγουν μαζί μια προεκλογική εκστρατεία. Μια τέτοια εξέλιξη ενέχει σοβαρούς κινδύνους, αφού δεν αποκλείεται μελλοντικά να υπάρξουν σοβαρές διαρροές ψηφοφόρων του κεντρώου κόμματος προς το ΕΛΑΜ.