Η λύση του Κυπριακού περνά από τη συνύπαρξη «δύο κρατών δίπλα-δίπλα», υποστηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, σε επιστολή προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, με αφορμή την 45η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Παράλληλα, καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «τδβκ» και να συνάψει μαζί της διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις.
Ερντογάν: «Η λύση του Κυπριακού περνά μέσα από την συνύπαρξη δύο κρατών δίπλα-δίπλα» – Καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος
Σε επιστολή προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν για την 45η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Τούρκος πρόεδρος ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «τδβκ» και να αναπτύξει σχέσεις μαζί της.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην επιστολή του με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου ο κ. Ερντογάν συνεχάρη τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Τουρκοκύπριο «λαό» για την επέτειο. Υποστήριξε ότι το ψευδοκράτος αποτελεί την πολυτιμότερη έκφανση του αγώνα κυριαρχίας και ύπαρξης του Τουρκοκυπριακού «λαού» και την αιώνια εγγύηση της παρουσίας του στο νησί. Πρόσθεσε ότι οι επιτυχίες του ψευδοκράτους σε κάθε τομέα αποτελούν πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για την Τουρκία.
«Η δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των απτών πραγματικοτήτων στο νησί, περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών δίπλα-δίπλα. Όπως εξέφρασα για ακόμη μία φορά φέτος και στην ομιλία μου ενώπιον της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής κοινότητα πρέπει πλέον να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί και, αναγνωρίζοντας την τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου, να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη χώρα σας. Ως Δημοκρατία της Τουρκίας, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τούρκος πρόεδρος σημειώνει επίσης ότι «η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Δημοκρατία της Τουρκίας», με την ευκαιρία της επετείου, συμμερίζεται από καρδιάς «τη δίκαιη υπερηφάνεια του τουρκοκυπριακού λαού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού έθνους».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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