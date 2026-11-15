Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ: Ζητά από το Λονδίνο να μην στηρίξει τον Τούρκο υποψήφιο για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ

Στην επιστολή προς τον Μπέρναμ, η Ομοσπονδία επικαλείται τις ιστορικές και συνταγματικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων. Καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει την επιρροή της ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να συμβάλει εποικοδομητικά στην εξεύρεση λύσης.

Η λύση, σύμφωνα με την επιστολή, θα πρέπει να βασίζεται σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και να διασφαλίζει μία κυριαρχία, μία διεθνή νομική προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η Ομοσπονδία αναφέρεται στη διαχρονική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου να μην αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και υπενθυμίζει ότι η τότε πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ είχε καλέσει την Τουρκία να μην υποστηρίξει την παράνομη ανακήρυξη ανεξαρτησίας. Επικαλείται επίσης πρόσφατη δήλωση του Βρετανού υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης, λόρδου Γουντ, ο οποίος επαναβεβαίωσε την πολιτική μη αναγνώρισης και τη στήριξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ζητά από τη βρετανική κυβέρνηση να μην υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου, τον οποίο προτείνει η Τουρκία για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, στο εσωτερικό και διεθνώς, καθώς και η μη συμμόρφωσή της με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ψηφίσματα του ΟΗΕ, καθιστούν αδιανόητη την ανάληψη της θέσης από τον υποψήφιό της. Προσθέτει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι βέβαιη πως ο επικεφαλής του ΟΗΕ θα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Οργανισμού, ιδίως σε σχέση με το Κυπριακό.

Στην επιστολή προς τον Τούρκο πρέσβη στο Λονδίνο, η Ομοσπονδία καλεί την Άγκυρα να εγκαταλείψει την πολιτική μόνιμης διχοτόμησης και να επιστρέψει στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου. Επισημαίνει ότι, 43 χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη ανεξαρτησίας του ψευδοκράτους, η Τουρκία παραμένει η μόνη χώρα που το αναγνωρίζει.

Η επιστολή αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της, περιλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, έχουν εκδοθεί πάνω από 100.000 διαβατήρια και δελτία ταυτότητας σε Τουρκοκυπρίους, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα μετακίνησής τους και τη διεθνή αναγνώρισή τους ως πολιτών της Κύπρου.

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι το μέλλον των Τουρκοκυπρίων βρίσκεται στην επανένωση της Κύπρου, η οποία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τους επιτρέψει να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα και τα οφέλη της ευρωπαϊκής συμμετοχής. «Εάν η Τουρκία ενδιαφέρεται πραγματικά για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», αναφέρει, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η επανένωση αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική για το μέλλον τους.

Προσθέτει ότι ο τερματισμός της κατοχής θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα. Υπενθυμίζει επίσης τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας συνδέεται με την επανέναρξη των συνομιλιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, με πρόεδρο τον Χρίστο Καραολή, εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, καθώς και συλλόγους και οργανώσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ