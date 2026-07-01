«Πέντε μεγάλα έργα ύψους €9 εκατ. βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δ. Ιεροκηπίας»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σήμερα πέντε μεγάλα αναπτυξιακά έργα στον Δήμο Ιεροκηπίας, συνολικού προϋπολογισμού €9 εκατομμυρίων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, Νίκος Παλιός.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των δημοτών, να βελτιώσουν τις υποδομές και να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι, τα ωσμωτικά και βελτιωτικά έργα του πυρήνα, της πλατείας και της Κάτω Βρύσης στη Γεροσκήπου.

Η βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στα Κονιά.

Η διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου.

Η δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στα Κονιά και η αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου.

«Είμαστε ακόμη στην αρχή. Συνεχίζουμε με νέα έργα που θα συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη του Δήμου και στην ευημερία των κατοίκων μας», δήλωσε ο κ. Παλιός, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.