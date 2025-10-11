«Στου Έρωτα τις θάλασσες » και στιγμές συγκίνησης χτες στην Πάφο

Η ποίηση του Ντίνου Κουμπάτη και μουσική του Ανδρέα Αρτέμη άνοιξαν χτες δρόμους στην Πάφο...

Η μουσικοποιητική συνάντηση-εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7.30 το βράδυ της Παρασκευής , στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Πάφο (στον εσωτερικό χώρο αφού φθινοπώριασε)...και οι συγκλονιστικές μουσικές ερμηνείες του μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη , του Φωνητικού του Συνόλου Ηχώ, θαλασσοταξίδεψαν ποιητικά και μουσικά τους παρευρισκόμενους.

Στην μουσικοποιητική βραδιά φίλοι και συνεργάτες του μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη από τη Σαλαμίνα Αττικής .

Φιλοξενούμενος ήταν ο βραβευμένος συγγραφέας, ποιητής, σκηνοθέτης Ντίνος Κουμπάτης και συνεργάτες του…

Συγκινημένος από την παρουσία του στην Κύπρο την Πάφο και την πολυβασανισμένη πατρίδα που εδώ και μισό αιώνα ποδοπατούν ξένοι κατακτητές...

Πρόκειται για ένα έργο ολοκληρωμένο με στίχους του φιλοξενούμενου ποιητή που ερμήνευσαν οι σολίστριες –μέλη του Φωνητικού Συνόλου «Ηχώ»: Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Νίκη Ανδρέου, Μαρία Ανδρεάδη και Ερατώ Παναγιωτάκη.

Η ηθοποιός Μίτση Χριστοδούλου στις απαγγελίες καθήλωσε τους παρευρισκόμενους.

Στις αφηγήσεις η δημοσιογράφος Κική Περικλέους.

Έκπληξη της μουσικοποιητικής βραδιάς ήταν η παρουσία του Χρυσοβαλάντη Ανδρέου που αφίχθη από την Αθήνα όπου σπουδάζει στη Νομική Σχολή.

Μαθητής του μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη τραγούδησαν μαζί...και πάλι...Κορυφαίες μουσικές στιγμές...

Τραγούδια για αναμνήσεις, αγάπες, φεγγάρια,ερωτικές μπαλάντες, απλωμένους ήλιους με πολύχρωμα πέπλα...

Το μουσικό αυτό τραγουδιστικό έργο «Στου έρωτα τις θάλασσες» πρωτοπαρουσιάστηκε στα Σελήνια στο «Πέτρινο Θεατράκι Μίκης Θεοδωράκης» στο νησί της Σαλαμίνας τον Αύγουστο 2023 με εξαιρετική επιτυχία.

Με τον ποιητή, τον μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμη,τον συνδέουν τέσσερις δεκαετίες γνωριμίας με μετεξέλιξη, τη συνεργασία τους σε παραστάσεις αφιερωμένες στην Κύπρο, αλλά και με πολλά ερωτικά θαλασσινά τραγούδια.

Αυτά τα τραγούδια (συμπεριλαμβανομένων) και από τον ψηφιακό του δίσκο του 2012 με ποίηση Κουμπάτη «Κύπρος Δώρο Θεού, Ηρώων Γη», ακούγονται και πάλι, στον ερωτικό θαλασσινό «κύκλο» τραγουδιών του.

Ο μουσικοσυνθέτης ευχαρίστησε θερμά τον ποιητή Ντίνο Κουμπάτη και τους «ακόλουθους» Φίλους του ποιητή από τη Σαλαμίνα, που ήρθαν ειδικά για την εκδήλωση .

«Παρα θιν’αλός»..! στη θαλασσοφίλητη πόλη μας, με τον έρωτα να ανεμίζει εικόνες και μελωδίες στον φθινοπωρινό ορίζοντα της Πάφου, όπως είπε ο μουσικοσυνθέτης.

Οι Ανδρέας Αρτέμης και Ντίνος Κουμπάτης ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους και υποσχέθηκαν για την διοργάνωση και άλλων μουσικοποιητικών βραδιών.

Η βραδιά έκλεισε με δώρα που πρόσφερε ο μουσικοσυνθέτης στον κ.Ντίνο Κουμπάτη αλλά και στους συμμετέχοντες.Γιατί ο πολιτισμός της Πάφου αξίζει τα καλύτερα ...