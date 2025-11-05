Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Αναρίτας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Τετάρτη 05 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 09:09, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Φερνατζιού» της κοινότητας Αναρίτας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 09:30 αφού έκαψε έκταση 0,5 δεκαρίου χαμηλής άγριας βλάστησης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.