Πετρίδειο Ίδρυμα – Έκθεση φωτογραφίας « Ύπαιθρος – Η υπέροχη γη των προγόνων »

Σαν ταξιδιώτες σε ένα οδοιπορικό στην ύπαιθρο της Πάφου, ευάλωτοι από συγκίνηση και μνήμες, τρεις φωτογράφοι η Θεοδώρα Ζάγγουλου, ο Ανδρέας Δρουσιώτης, και ο Σάββας Αγαθοκλέους καταγράφουνε εικόνες επιχειρώντας τούτη τη φορά να αποτυπώσουνε με τον φωτογραφικό τους φακό, την υπέροχη γη των προγόνων, όπως αναφέρουν.

Πρόκειται ουσιαστικά, προσθέτουν, για ένα εικαστικό εγχείρημα - φόρο τιμής στους ανθρώπους του τόπου μας και την γη μας. Στο φωτογραφικό αυτό περιδιάβασμα σημειώνουν, αναδεικνύεται αισθητικά και συγκινησιακά ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της υπαίθρου της Πάφου και πρωτίστως η φυσιογνωμία των ανθρώπων της.

Η έκθεση των έργων των Παφιτών φωτογράφων υπό τον τίτλο « Ύπαιθρος – Η υπέροχη γη των προγόνων » θα εγκαινιαστεί στις 22 Νοεμβρίου από τον αντιδήμαρχο Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου.Η παρουσίαση των έργων των τριών φωτογράφων που αναδεικνύει τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία θα γίνει από το Πετρίδειο Ίδρυμα .

Όπως αναφέρουν οι τρείς φωτογράφοι, «πρόσωπα και τοπία συνθέτουν ένα σκηνικό που ενδόμυχα μας υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να λησμονήσουμε. Μας ζητά να φυλάξουμε στη μνήμη μας την εποχή του μόχθου, της καθημερινής βιοπάλης, την εποχή των προγόνων που έζησαν στα πέτρινα σπίτια, κτίζοντας τα πέτρα την πέτρα.

Την εποχή που δούλεψαν την γη με τα χέρια και βιοπορίστηκαν με τους καρπούς της. Μια εποχή που οι άνθρωποι έσμιγαν στις χαρές μα και στις λύπες τους, μοιράζονταν το ψωμί που ζύμωναν με το δικό τους στάρι και έπιναν το κρασί από τ' αμπέλια τους. Την εποχή που χαίρονταν την φύση μέσα από την συνύπαρξη μ’ αυτή».

Προσθέτουν πως, η τέχνη ως μορφή αναζήτησης, τους φέρνει και πάλι μαζί να εστιάζουνε σε πρόσωπα, τόπους και πράγματα που μιλούν στην ψυχή τους. Στόχος μας συμπληρώνουν οι τρεις φωτογράφοι είναι να μιλήσουν οι εικόνες αυτές και στη δική τους ψυχή.

Εξέφρασαν επίσης τις ευχαριστίες τους προς το Πετρίδειο Ιδρυμα για την πολύτιμη συνεργασία και στήριξη του έργου τους αλλά και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της υπαίθρου που πόζαραν στον φακό τους. Ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος Μιχάλης Μαραθεύτης ανέφερε πως για ακόμη μια χρονιά το Πετρίδειο Ίδρυμα παρουσιάζει το πολύτιμο έργο των Παφιτών φωτογράφων Θεοδώρας Ζάγγουλου, Ανδρέα Δρουσιώτη, και Σάββα Αγαθοκλέους.

Μέσα από το φακό τους, σημειώνει ο κ. Μαραθεύτης, οι δημιουργοί αναδεικνύουν με ευαισθησία και καλλιτεχνική ματιά την ομορφιά, την αυθεντικότητα, και την ποικιλομορφία της παφίτικης υπαίθρου, αλλά και την πολύπλευρη πολιτιστική της κληρονομιά. Κάθε φωτογραφία συνεχίζει ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος, αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και των χώρο, ένα παράθυρο στην ιστορία και την ζωή των ανθρώπων, που συνέβαλαν στην διαμόρφωση αυτού του μοναδικού τόπου.

Προσθέτει ακόμη, πως η φωτογραφική αυτή παρακαταθήκη αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της συλλογικής μνήμης και συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Όπως αναφέρει ο κ. Μαραθεύτης, κάθε εικόνα αφηγείται μια μκρή ιστορία, ένα θραύσμα του παρελθόντος που διαμορφώνει το παρόν και εμπνέει το μέλλον.

Επισημαίνει ακόμη πως μέσα απ΄αυτές τις φωτογραφίες οι κάτοικοι της πόλης και επαρχίας Πάφου έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να επανασυνδεθούν με τις ρίζες , την παράδοση και τον πολιτισμό τους , ενώ οι επισκέπτες γοητεύονται από την ομορφιά και την ζωντάνια αυτής της όμορφης επαρχίας.

Καταληκτικά ο κ. Μαραθεύτης σημειώνει πως η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Πετριδείου Ιδρύματος για την προώθηση του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της έκθεσης έχει ετοιμαστεί λεύκωμα με το φωτογραφικό υλικό των τριών φωτογράφων.