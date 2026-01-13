Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άμεση κινητοποίηση για κατολισθήσεις στη Μηλιού, και έκκληση για προσοχή από την Κοινοτική Αρχή

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Άμεση και συντονισμένη ήταν η ανταπόκριση των συνεργείων της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου για την αντιμετώπιση σοβαρών κατολισθήσεων που σημειώθηκαν τόσο εντός της οικιστικής περιοχής της Μηλιού όσο και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί προς την κοινότητα.

Τα προβλήματα προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιούς, κ. Εύα Χρυσάνθου. Σε δηλώσεις της , η κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πολλαπλών κατολισθήσεων, επηρεάζοντας τόσο κύριους δρόμους όσο και αγροτικές οδούς. Όπως εξήγησε, σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκαν συσσωρεύσεις λάσπης, πεσμένα φύλλα και φερτά υλικά, καθιστώντας την κυκλοφορία ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η κοινοτική αρχή, όπως σημείωσε, προχώρησε άμεσα στην ενημέρωση των κατοίκων, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας. Παράλληλα, οι δρόμοι που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα έχουν σηματοδοτηθεί κατάλληλα, ενώ έχουν δοθεί και εναλλακτικές διαδρομές για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Η κ. Χρυσάνθου πρόσθεσε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ειδοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία βρέθηκαν επί τόπου, καταβάλλοντας προσπάθειες για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Η κοινοτική αρχή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

