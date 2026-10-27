Κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Το μυστικό πίσω από τις χαμηλές τιμές που απειλούν την Ευρώπη

Η Κίνα έχει σαφώς χαμηλότερους μισθούς και πιο λιτά εργοστάσια από τα αντίστοιχα της Ευρώπης. Αυτό εξηγεί μόνο ένα μέρος της οικονομικής διαφοράς στις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά προέρχεται από τις κυψέλες μπαταριών, τις πρώτες ύλες και την ενέργεια. Περίπου το 80% έως 85% της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης για βασικά υλικά μπαταριών, βρίσκεται εκτός Ευρώπης, συχνά στην Κίνα, ενώ η ευρωπαϊκή βιομηχανική ηλεκτρικής ενέργεια κοστίζει περίπου διπλάσια σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν στην Κίνα.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές μεταφέρουν τα εργοστάσιά τους σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του μισθολογικού κόστους, αλλά και επιπλέον κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως αυτά δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην επεκτατική πολιτική των Κινέζων.

Πριν λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος υπολόγισε ότι οι κυψέλες μπαταριών που κατασκευάζονται στην ΕΕ κοστίζουν 41 έως 43 δολάρια ανά kWh περισσότερο από τις κινεζικές κυψέλες ή περίπου 2.000 έως 2.500 ευρώ για ένα τυπικό oικογενειακό ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh. Με τους κανόνες περιεχομένου «Made in Europe», την κλίμακα και την κάθετη ολοκλήρωση, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος πιστεύει ότι αυτό το χάσμα θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου 14 δολάρια ανά kWh έως το 2030.

Φυσικά, το κόστος παραγωγής δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι η διαφορά της ταχύτητας για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Οι Κινέζοι κατασκευαστές μπορούν να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο αυτοκινήτου σε 24 έως 30 μήνες, ενώ οι ευρωπαίοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Αυτό έχει ως αντίκτυπο στην επιλογή των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν από μοντέλα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι κινεζικές μάρκες κατέλαβαν το 10,7% της αγοράς της Δυτικής Ευρώπης το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από το σχεδόν 6% που είχαν πριν ένα χρόνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μερίδιο αυτό έχει ήδη φτάσει το 15%. Η AlixPartners αναμένει ότι οι πωλήσεις κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη θα φτάσουν τα 2,3 εκατομμύρια φέτος και θα αυξηθούν σε 3,8 εκατομμύρια έως το 2030. Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή εκτός Κίνας από Κινέζους κατασκευαστές, θα μπορούσε να τριπλασιαστεί από 1,2 εκατομμύρια σε 3,4 εκατομμύρια οχήματα.

Καθώς οι κινεζικές κατασκευάστριες εταιρείες ενισχύονται, οι ευρωπαϊκές χάνουν σημαντικά μέρη των κερδών τους. Τα κέρδη μειώνονται και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση. Μια έρευνα σε 8.000 καταναλωτές σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, δείχνει ότι περίπου το 33% αποφεύγει τα αυτοκίνητα κινεζικής μάρκας, αλλά αυτή η απροθυμία είναι χαμηλότερη μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών, ειδικά στη Γερμανία. Η έρευνα αυτή αναφέρει, ότι οι ευρωπαϊκές μάρκες εξακολουθούν να έχουν ασφαλή θέση στην premium κατηγορία. Όμως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ