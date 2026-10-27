Eurobank: Η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο κρίσης χρέους

Η έκθεση, με τίτλο «Γαλλία: Οι προεδρικές εκλογές δυσχεραίνουν τη δημοσιονομική εξυγίανση», αναφέρει ότι η χώρα πρέπει να χρηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα δαπανηρό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, ενώ η δυνητική ανάπτυξη είναι χαμηλή και η φορολογική επιβάρυνση ήδη υψηλή.

Για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας απαιτείται συνδυασμός συστηματικού ελέγχου των δημόσιων δαπανών, μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση, καθώς και παρεμβάσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και των επενδύσεων, υπογραμμίζει η Eurobank.

Το μεγάλο μέγεθος και η διαφοροποιημένη παραγωγική διάρθρωση της γαλλικής οικονομίας, η ευρεία φορολογική βάση, η σχετικά μεγάλη μέση διάρκεια του δημόσιου χρέους και το ενισχυμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας περιορίζουν, σύμφωνα με την έκθεση, τον κίνδυνο αιφνίδιας κρίσης χρηματοδότησης.

Ωστόσο, τα επίμονα πρωτογενή ελλείμματα, η χαμηλή ανάπτυξη και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού συνιστούν σημαντικό μεσομακροπρόθεσμο κίνδυνο, με πιθανές επιπτώσεις και στην ευρύτερη Ευρωζώνη.

Η ουσιαστική πρόκληση για τη Γαλλία δεν περιορίζεται στη βραχυπρόθεσμη μείωση του ελλείμματος, αλλά αφορά τη διαρθρωτική προσαρμογή του οικονομικού και κοινωνικού της μοντέλου, ώστε να συνάδει με τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές δυνατότητες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας, αναφέρει η Eurobank.

Κατά την έκθεση, το βασικό δημοσιονομικό πρόβλημα προκύπτει από τον συνδυασμό διαχρονικά υψηλών και δύσκολα περιορίσιμων δημόσιων δαπανών, χαμηλού δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και περιορισμένων περιθωρίων για περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Οι αδυναμίες αυτές εντείνονται από την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027 και από τον κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων στην Εθνοσυνέλευση, παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή συνεκτικής στρατηγικής δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσθέτει.

Παρά την υψηλή φορολογική επιβάρυνση, η Γαλλία εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικά ελλείμματα και αύξηση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την Eurobank.

Με βάση το κυβερνητικό προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, το έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από 5,4% του ΑΕΠ το 2026 σε 5,0% το 2027. Το δημόσιο χρέος, αντίθετα, προβλέπεται να αυξηθεί από 119,3% σε 121,7% του ΑΕΠ, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο του 2000.

«Συνεπώς, ακόμη και η πλήρης εφαρμογή των προγραμματισμένων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής δεν θα επαρκούσε για τη σταθεροποίηση του χρέους», υπογραμμίζει η έκθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ