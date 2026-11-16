Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Altius Insurance από την Alpha Bank

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών, η οποία ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, για την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Η εξαγορά αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο, στον οποίο η Alpha Bank θα έχει πλειοψηφική συμμετοχή. Η συναλλαγή με την Universal εξελίσσεται παράλληλα.

Η Alpha Bank θα συνεργαστεί με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Στόχος είναι η από κοινού επίτευξη των στόχων των δύο πλευρών για την ανάπτυξη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση του στρατηγικού συνδυασμού, η ενιαία εταιρεία αναμένεται να συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, αναμένεται να έχει ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ