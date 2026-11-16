Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «η Άσσια πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα της τουρκικής εισβολής. Αποκόπηκε από τις ελεύθερες περιοχές στις 14 Αυγούστου 1974 και, την επομένη ημέρα, τα τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στο χωριό. Οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι της Άσσιας –μια κοινότητα το 1974 πέραν των 3000 κατοίκων, με τα τότε δεδομένα ήταν κωμόπολη– καθώς και κάτοικοι γειτονικών χωριών που είχαν καταφύγει εκεί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με βιαιοπραγίες, δολοφονίες, κακοποιήσεις και ομηρεία ανυπεράσπιστων πολιτών».

«Ογδόντα οκτώ συμπατριώτες μας, οι οποίοι κατάγονταν ή διέμεναν στην Άσσια, κατέστησαν αγνοούμενοι. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί οστά 69 προσώπων, με τα στοιχεία να μαρτυρούν την άγρια δολοφονία αυτών των 69 συμπατριωτών μας, ενώ η τύχη άλλων 19 εξακολουθεί να αγνοείται», είπε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «τραγική είναι η περίπτωση των 70 ανδρών από την Άσσεια και τα γύρω χωριά, οι οποίοι αρπάχθηκαν με τη βία και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γκαράζ Παυλίδη και στη συνέχεια στην περιοχή Ορνίθι της Αφάντειας, όπου δολοφονήθηκαν».

Όπως είπε, «υπολείμματα οστών εντοπίστηκαν αργότερα σε πηγάδια της περιοχής. Τα κύρια λείψανά τους, όμως, είχαν μετακινηθεί από τους αρχικούς χώρους ταφής και εξακολουθούν να αναζητούνται, ώστε να παραδοθούν στις οικογένειές τους και να ταφούν με τις δέουσες τιμές».

Σημείωσε πως παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις και την άρνηση της τουρκικής πλευράς να συνεργαστεί, «οι προσπάθειές μας συνεχίζονται. Έχω ενημερωθεί ότι στο Ορνίθι, κοντά στα πηγάδια που ανασκάφηκαν, οριοθετήθηκαν και άλλα πηγάδια για ανασκαφή. Με βάση τον προγραμματισμό, το 2027 θα ανασκαφούν δύο πηγάδια για τους αγνοούμενους Ασσιώτες».

Επίσης, πρόσθεσε ότι «θα γίνει διερεύνηση επιπλέον σημείων που εμπίπτουν σε στρατιωτική περιοχή, μέχρι να καταλήξουμε σε σημεία προς ανασκαφή, τα οποία θα τεθούν ως προτεραιότητα. Τρία σημεία βρίσκονται εντός και πέριξ της Άσσιας».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση του οικήματος, του προσωρινού σας σπιτιού, αποτελεί, ανάμεσα σε άλλα, ζωντανή απόδειξη της αγάπης σας για την Άσσια και της θέλησής σας να κρατήσετε άσβεστη τη μνήμη των πατρογονικών μας εστιών μέχρι και την ευλογημένη μέρα της επιστροφής».

«Η δική μας παρουσία εδώ αντικατοπτρίζει τον βαθύ σεβασμό προς όλους εσάς, ενός ιστορικού Σωματείου που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια δημιουργικής πορείας. Μιας πορείας που συνδέθηκε αναπόσπαστα με την αγαπημένη μας Άσσια και τον αγώνα που διεξάγουμε για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος σημείωσε πως «τα μέλη του Σωματείου, ως αποτέλεσμα της φιλοπατρίας και των ιδεωδών που ανέπτυξαν από την ιστορική του διαδρομή, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης και της υπεράσπισης της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, μάλιστα με τρεις ποδοσφαιριστές να έχουν χάσει τη ζωή τους το 1974».

«Στα δύσκολα χρόνια μετά το 1974, ο Εθνικός αποτέλεσε τον ακλόνητο συνεκτικό δεσμό για τους απανταχού Ασσιώτες. Εξήντα χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο δεσμός αυτός, γίνεται ακόμη πιο ισχυρός, και το νέο οίκημα γίνεται ο φορέας του ιστορικού παρελθόντος, αλλά και ο συνεχιστής της πορείας σας», είπε.

Ο Πρόεδρος έκανε αναφορά στη δημιουργία μιας αίθουσας στο νέο οίκημα αφιερωμένης στον Μιχαήλ Κκάσιαλο, η οποία σημείωσε ότι «φέρει βαθύτατο συμβολισμό και συνιστά έναν ζωντανό φάρο. Η αίθουσα αυτή αποτελεί ένα πνευματικό καταφύγιο, όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός της κατεχόμενης Άσσειας παραμένουν αλώβητα από τον χρόνο».

Υπενθύμισε ότι η ανέγερση του οικήματος, επί κρατικής γης, στηρίχθηκε από το κράτος με ποσό ύψους 170 χιλιάδων ευρώ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2017, αναφέροντας ότι ο χώρος παραχωρήθηκε με απόφαση του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη.

«Με την ευκαιρία της αποψινής εκδήλωσης και των 60 χρόνων του Σωματείου, θα ήθελα να ανακοινώσω οικονομική εισφορά ύψους 60 χιλιάδων ευρώ», σημείωσε ο Πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ