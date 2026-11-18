Σε δελτίο Τύπου, με το οποίο απαντά σε ανακοίνωση του Συμβουλίου, ο ΣΚΕΚ αναφέρει ότι, αντί να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα που έχουν τεθεί δημόσια για τον τρόπο λειτουργίας του, το Συμβούλιο επιλέγει να στοχοποιήσει επαγγελματίες που ασκούν κριτική και ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία, επισείοντας την απειλή πειθαρχικών διαδικασιών.

«Σε ποιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όμως, απειλούνται να παραπεμφθούν οι κτηματομεσίτες;», διερωτάται ο Σύνδεσμος, σημειώνοντας ότι εκεί βρίσκεται η ουσία του προβλήματος.

Όπως αναφέρει, η σημερινή λειτουργία του πειθαρχικού μηχανισμού εγείρει σοβαρά ζητήματα αμεροληψίας, καθώς στο ίδιο Συμβούλιο συγκεντρώνονται αρμοδιότητες διερεύνησης, πειθαρχικής δίωξης και επιβολής κυρώσεων. «Με απλά λόγια, ο ίδιος μηχανισμός καλείται να λειτουργήσει ως ανακριτής, κατήγορος και δικαστής», σημειώνει.

«Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας να αισθάνεται ότι θα τύχει δίκαιης και αμερόληπτης κρίσης υπό αυτές τις συνθήκες;», διερωτάται, προσθέτοντας ότι η διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας είναι θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου και δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση για κανέναν επαγγελματικό κλάδο.

Ο ΣΚΕΚ καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσει εάν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο Συμβούλιο γνώριζαν και ενέκριναν την ανακοίνωση με τις αναφορές σε πειθαρχικές διαδικασίες. Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στις πρακτικές που καταγγέλλονται.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του», αναφέρει ο Σύνδεσμος, καλώντας τον αρμόδιο Υπουργό να καταθέσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή και να ζητήσει την εξέτασή του με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Σημειώνει ότι η νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει τον ουσιαστικό διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων διερεύνησης, κατηγορίας και εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων, καθώς και τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

Ο ΣΚΕΚ αναφέρει επίσης ότι το Συμβούλιο επαναφέρει παλαιότερες καταγγελίες περί εμπλοκής συγκεκριμένων κτηματομεσιτών σε πωλήσεις ακινήτων στα κατεχόμενα, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο και τα σχετικά έγγραφα, η Αστυνομία αποφάσισε την αρχειοθέτησή της λόγω έλλειψης μαρτυρίας. «Είναι προκλητικό να επαναφέρονται οι ίδιες καταγγελίες, χωρίς την παρουσίαση νέων στοιχείων, κάθε φορά που τίθενται ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου», αναφέρει.

«Πόσες φορές θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν τη συζήτηση αλλού, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας;», διερωτάται.

Ο ΣΚΕΚ αναφέρει ότι το μήνυμα προς τον κτηματομεσιτικό κόσμο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς όποιος μιλά, ασκεί κριτική ή καταγγέλλει πρακτικές του Συμβουλίου κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχικές διαδικασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επαγγελματική του άδεια. «Αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο ΣΚΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και η διασφάλιση ενός δίκαιου και αμερόληπτου πειθαρχικού συστήματος αποτελούν επιτακτική ανάγκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ