Ο κ. Κουμής είπε στην Επιτροπή και σε δηλώσεις του ότι «έχουμε αναλάβει το μερίδιο που μας αναλογεί» και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πρόθεση να ζητηθεί νέα παράταση, εκτός αν διαπιστωθούν σοβαρές αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρόσθεσε, η παράταση «θα είναι πολύ πιο αυστηρή».

Εφόσον ξενοδοχεία δεν καταθέσουν συγκεκριμένα πιστοποιητικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2027, «τις αμέσως επόμενες μέρες θα καταγγελθούν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η θέση αυτή κοινοποιήθηκε στους συνδέσμους ξενοδόχων, οι οποίοι δεν διαφώνησαν. Πρόσθεσε πως οι μονάδες που δεν θα έχουν εξασφαλίσει τα πιστοποιητικά θα καταγγελθούν τον Ιούλιο του 2027, ακόμη και αν χρειαστεί να κατατεθεί νέο νομοσχέδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπε απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση, ενδέχεται να ζητηθεί διάταγμα αναστολής λειτουργίας.

Ο Υφυπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα χρόνιο, καθώς, όπως είπε, υπάρχει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και «γιγαντώθηκε ως πρόβλημα από το 2013 και μετά». Συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τις μαζικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις ξενοδοχείων μετά τα πολεοδομικά κίνητρα που δόθηκαν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη τον Μάιο του 2013, τα οποία, όπως ανέφερε, θεωρεί ορθά. Η έκταση των ανακαινίσεων, πρόσθεσε, ανέδειξε αδυναμίες της δημόσιας υπηρεσίας να ανταποκριθεί.

Κατά τον κ. Κουμή, τον Μάρτιο του 2023 ήταν αδειοδοτημένο μόλις το 6% των ξενοδοχείων της χώρας, ενώ σήμερα το ποσοστό ανέρχεται στο 25,62%, κάτι που, όπως είπε, δείχνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Την πρόταση του Υφυπουργού υποστήριξαν οι τουριστικοί φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTTA, καθώς και η Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Πολεοδομίας, οι ΕΟΑ, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το ΕΤΕΚ εξέφρασε συμφωνία υπό προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, να γίνεται οπτικός έλεγχος του κτηρίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, χαιρέτισε την πρόταση και τα νέα χρονοδιαγράμματα. Είπε ότι, αν εγκριθούν, «θα είναι ευκαιρία συμμόρφωσης με το νόμο και ουσιαστικής στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας». Κάλεσε όσους έχουν ευθύνη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμόρφωση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αδειοδότησης των ξενοδοχείων «βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί». Ανέφερε ακόμη ότι πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια συμμόρφωσης και πως δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ζήτησε διευκρινίσεις για το πού θα καταγγέλλονται οι παραβάτες και ποιες συνέπειες θα έχει η καταγγελία. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ και εισηγητής της πρότασης νόμου Λίνος Παπαγιάννης χαιρέτισε την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι «είναι ευχή όλων να τελειώσει το θέμα» και ότι πρέπει να τηρούνται οι νομοθεσίες.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι η πρόταση δεσμεύει τη Βουλή «να μην προχωρήσουμε σε άλλη ενέργεια αλλά να περιμένουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας». Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το μήνυμα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες από τη Βουλή και το Υφυπουργείο είναι πως «ο χρόνος τελειώνει» και ότι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να εξασφαλίσουν άδειες και να επιταχυνθεί η εξέτασή τους. «Δεν δικαιολογείται ξενοδοχειακή μονάδα μετά από τόσα χρόνια να μην έχει μπει στη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών που πρέπει να εξασφαλίσει», πρόσθεσε.

Η βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου χαρακτήρισε την πρόταση άλλη μία παράταση και προειδοποίησε ότι, αν συμβεί οτιδήποτε στο μεταξύ, την ευθύνη θα φέρει το Υφυπουργείο και όχι η Βουλή. Ανέφερε ότι είχε δεσμευτεί στην προηγούμενη ολομέλεια πως θα ψήφιζε την παράταση, αλλά θα είναι η τελευταία, και τόνισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Επισήμανε επίσης πως το ΕΤΕΚ κατέθεσε ουσιαστικές εισηγήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς «πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην αυθαιρεσία».

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης δήλωσε ότι προτίθεται να καταψηφίσει την πρόταση νόμου. Είπε ότι, μετά από πέντε παρατάσεις, δεν είναι σαφές «γιατί τόσοι ξενοδόχοι δεν έκαναν τίποτε για να νομιμοποιηθούν» και ζήτησε να αποσαφηνιστούν οι ποινές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ