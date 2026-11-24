Η πρόσβαση στις υποδομές μεγάλων διεθνών παρόχων δημιουργεί εξάρτηση από τεχνολογικές υποδομές που δεν ελέγχει η Κύπρος. Πώς θα διασφαλιστεί η ψηφιακή κυριαρχία;

Δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση. Έχουν ήδη γίνει βήματα για την ενίσχυση των υπολογιστικών δυνατοτήτων της χώρας, μεταξύ άλλων μέσα από τη συνεργασία με τη NVIDIA και την αναβάθμιση της υποδομής υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων στο Ινστιτούτο Κύπρου, η οποία είναι διαθέσιμη στο ερευνητικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα, καθώς και στην επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, η Pharos-CY (σ.σ. της κυπριακής AI Factory Antenna) προσφέρει πρόσβαση σε ευρωπαϊκές υπολογιστικές δυνατότητες και τεχνογνωσία.

Στον δημόσιο τομέα, το G-Cloud προωθείται στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής Υπολογιστικού Νέφους, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2026. Το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής έως τον Δεκέμβριο του 2026 και τη μετάπτωση των πρώτων τριών εφαρμογών έως τον Μάρτιο του 2027. Η ακριβής πρόοδος του έργου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με βάση το πιο πρόσφατο στάδιο υλοποίησης.

Επιπλέον, η Κύπρος θα έχει πρόσβαση στις υπολογιστικές δυνατότητες του ευρωπαϊκού δικτύου AI Factories μέσω της Pharos-CY, ενώ υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων υπολογιστικών υποδομών, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

Η ψηφιακή κυριαρχία δεν σημαίνει ότι αναπτύσσουμε ή φιλοξενούμε τα πάντα μόνοι μας. Σημαίνει ότι διατηρούμε ουσιαστικό έλεγχο στις κρίσιμες δυνατότητες, στα δεδομένα, στις δεξιότητες και στις αποφάσεις για το πού και πώς λειτουργούν τα συστήματα. Οι διεθνείς συνεργασίες μας δίνουν κλίμακα, χωρίς να αναιρούν την ανάγκη να διατηρούμε τη δυνατότητα επιλογής και ελέγχου. Για εφαρμογές του δημόσιου τομέα και κρίσιμα συστήματα, η Στρατηγική προβλέπει επίσης τη χρήση ανοικτών μοντέλων και πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι πολλά πιλοτικά έργα τεχνητής νοημοσύνης δεν μετατρέπονται αυτομάτως σε επιτυχημένες παραγωγικές εφαρμογές. Επομένως, δεν είναι το βασικό ζητούμενο να διαθέτουμε απλώς υποδομές ή να ξεκινάμε πολλά έργα. Πρέπει πρώτα να εντοπίζουμε τη στρατηγική ανάγκη, να αξιολογούμε την καταλληλότητα της λύσης και στη συνέχεια να αποφασίζουμε πού και με ποιους όρους θα την εκτελέσουμε».

Για συγκεκριμένες κρίσιμες εφαρμογές, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε κυρίαρχες τεχνολογικές λύσεις και να τις δοκιμάζουμε και να τις λειτουργούμε στην Κύπρο. Αυτός είναι ο ρόλος του Government Innovation Hub: να προσφέρει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον πρωτοτυποποίησης, δοκιμών και αξιολόγησης.

Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια τέτοια υποδομή ή μια κυρίαρχη εφαρμογή από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται συνεργασίες και συμπράξεις. Ο σχεδιασμός, όμως, πρέπει να μας επιτρέπει, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, να αναπτύσσουμε και να λειτουργούμε κρίσιμες λύσεις στην Κύπρο.

Οι πρόσφατες διαταραχές σε μεγάλους διεθνείς τεχνολογικούς οργανισμούς ανέδειξαν πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες. Πώς μπορεί ένα κράτος ή μια επιχείρηση να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του;

Η διαθεσιμότητα 99,999%, αυτό που ονομάζουμε five nines, είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός στόχος. Δεν εξασφαλίζεται απλώς με την ύπαρξη τριών διαφορετικών ζωνών διαθεσιμότητας. Απαιτεί ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ανθεκτικότητας, πλεονασμό σε κρίσιμα συστήματα, αυτοματοποιημένη μετάπτωση σε εφεδρικές υποδομές, συνεχή παρακολούθηση και τακτικές δοκιμές ανάκαμψης.

Ανάλογα με την κρισιμότητα της εφαρμογής, οι υποδομές μπορούν να κατανέμονται σε διαφορετικές ζώνες διαθεσιμότητας ή και σε γεωγραφικά διακριτές τοποθεσίες, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Η επιλογή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια, την κυριαρχία των δεδομένων, τις απαιτήσεις καθυστέρησης και το κόστος.

Εάν αυτή η αρχιτεκτονική σχεδιαστεί και δοκιμαστεί εξαρχής, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας ακόμη και όταν παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα σε μία από τις υποδομές. Δεν υπάρχει, ωστόσο, απόλυτη εγγύηση χωρίς συνεχή έλεγχο και συντήρηση.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι απαιτήσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη από την αρχή, όταν σχεδιάζεται μια εφαρμογή.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, πρέπει να γνωρίζουμε ποιες υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμες υποδομές και ποιες απαιτήσεις ανθεκτικότητας πρέπει να έχουν. Με βάση αυτή την αξιολόγηση αποφασίζουμε την κατάλληλη αρχιτεκτονική και τις επενδύσεις που χρειάζονται.

Για τον ιδιωτικό τομέα, οι προσπάθειες προσέλκυσης μεγάλων διεθνών επενδύσεων και hyperscalers μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία τοπικών υποδομών. Ακόμη και μια στοχευμένη επένδυση μπορεί να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κυπριακού οικοσυστήματος.

Η δημιουργία data centers στην Κύπρο προσκρούει σε δύο γνωστούς περιορισμούς: το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και την επάρκεια υδατικών πόρων. Είναι ρεαλιστικό να επιδιώκουμε τέτοιες επενδύσεις;

Υπάρχουν πράγματι δυσκολίες στο ενεργειακό σκέλος, αλλά πρέπει να εξετάσουμε με ακρίβεια το μέγεθος και τον τύπο των υποδομών που χρειαζόμαστε.

Σε ό,τι αφορά το νερό, υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες ψύξης, μεταξύ των οποίων και το liquid cooling. Ωστόσο, η κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον συνολικό σχεδιασμό του data center και το σύστημα απόρριψης θερμότητας. Επομένως, κάθε επένδυση πρέπει να αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση και το υδατικό της αποτύπωμα.

Προσωπικά θεωρώ ότι ένα data center δυναμικότητας περίπου 20 MW, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετεί την Κύπρο και ενδεχομένως την ευρύτερη περιοχή, είναι μια επένδυση που αξίζει να εξεταστεί. Η υλοποίησή του, βεβαίως, θα εξαρτηθεί από τη σχετική τεχνική, ενεργειακή, υδατική, περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση. Δεν πρόκειται για εγκεκριμένο έργο της στρατηγικής.

Πιστεύω ότι ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να δημιουργήσει για τα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια τον απαραίτητο χρόνο και χώρο ώστε να γίνουμε πιο ελκυστικοί για επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Δεν μπορούμε να προσφέρουμε κίνητρα σε εταιρείες και ταυτόχρονα να μην έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να τις εξυπηρετήσουμε. Αντίστοιχα, δεν έχει νόημα να προσελκύουμε επιχειρήσεις εάν δεν διαθέτουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα βλέπουμε περιπτώσεις όπου οι προγραμματιστές, οι μηχανικοί και οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ μέρος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων λειτουργεί στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία μας δεν καταφέρνει πάντοτε να συγκρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας.

Δεν είναι αρκετό να προσελκύσουμε εταιρείες. Πρέπει να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε τους ανθρώπους που δημιουργούν την τεχνολογική αξία.

Το κράτος προτίθεται να κατασκευάσει το ίδιο ένα data center ή να διευκολύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία;

Ως κράτος έχουμε πραγματοποιήσει ανάλυση για να εξετάσουμε ποιο θα μπορούσε να είναι το μέγεθος ενός data center που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κύπρου.

Δεν έχουμε, όμως, προχωρήσει στη διαδικασία δημιουργίας κρατικού data center με σκοπό να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ιδιωτών.

Θεωρούμε ότι, εάν μια εταιρεία αποφασίσει να επενδύσει και να δημιουργήσει τέτοιες υποδομές στην Κύπρο, αυτές θα μπορούν να αξιοποιηθούν από διαφορετικούς χρήστες, με βάση τις υπηρεσίες και τους όρους πρόσβασης που θα προσφέρει.

Έχουμε δει από άλλες χώρες ότι η παρουσία κατάλληλων υπολογιστικών υποδομών μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την ψηφιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι υποδομές που περιλαμβάνονται στη στρατηγική θα προχωρούν σταδιακά, με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες, την ετοιμότητα, τους διαθέσιμους πόρους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.