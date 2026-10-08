Μουσιούττας: Αισιοδοξία για πρόοδο στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε τη συνεδρία μαραθώνια και ιδιαίτερα εποικοδομητική. Όπως είπε, μετά τις συζητήσεις που έγιναν από την κατάθεση του νομοσχεδίου και ειδικά μετά τη σημερινή συνάντηση, υπάρχει καλύτερη βάση για να εξεταστεί αν μπορούν να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία. Όλες οι πλευρές, πρόσθεσε, επιθυμούν να προχωρήσει η μεταρρύθμιση το συντομότερο δυνατόν.

Οι κοινωνικοί εταίροι παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους, προφορικά ή γραπτώς, και αυτές αναλύθηκαν. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις που δεν είχαν ήδη εξεταστεί σε προηγούμενες συνεδρίες. Στόχος είναι, αν καταστεί δυνατό, να καλυφθούν όλες έως την επόμενη συνεδρία, τη Δευτέρα. Διαφορετικά, η συζήτηση θα συνεχιστεί Δευτέρα και Πέμπτη, ώστε να εξεταστούν όλα τα ζητήματα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι ορισμένες εισηγήσεις μπορεί να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο και άλλες όχι, με αιτιολόγηση για κάθε απόφαση. Κατά την αξιολόγηση, είπε, θα ληφθούν υπόψη η φιλοσοφία του νομοθετήματος, η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα δημόσια οικονομικά. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι θεμιτές, αλλά πρέπει να διαμορφωθεί πρόταση με όλα τα στοιχεία διαθέσιμα στη Βουλή, όταν το νομοσχέδιο συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή. Απώτερος στόχος είναι η ψήφιση και εφαρμογή του από τη νέα χρονιά.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει ποιες αλλαγές θα γίνουν και ότι από τη Δευτέρα θα συζητηθεί σε ποια σημεία μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση. Αναμένεται επίσης ο τελικός νομοτεχνικός έλεγχος, ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι επόμενες συνεδριάσεις του Υπουργικού, όπως ανέφερε, είναι την ερχόμενη Τρίτη και την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν το νομοσχέδιο στη Βουλή και ότι ο διάλογος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα μπορεί να συνεχιστεί έως την έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης, αλλά και κατά τη διάρκειά της. Για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημείωσε ότι πρέπει να εξεταστούν τόσο το σήμερα όσο και τα επόμενα 40 χρόνια, τα οποία καλύπτει η αναλογιστική μελέτη. Είπε ακόμη ότι αρκετές εισηγήσεις αφορούσαν τους μελλοντικούς συνταξιούχους και ότι, κατά την εκτίμησή του, το νομοσχέδιο που θα πάει στο Υπουργικό θα έχει περισσότερες συγκλίσεις από την πρόταση που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους πριν από ενάμιση με δύο μήνες. Απαντώντας σε ισχυρισμό ότι η μεταρρύθμιση θα επηρεάσει αρνητικά τα εισοδήματα των σημερινών συνταξιούχων, ανέφερε ότι «από εμάς, σε καμιά περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα».

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι η οργάνωση κατέθεσε συγκεκριμένες ενστάσεις για την πρόταση. Ανέφερε ότι η συζήτηση ξεκίνησε με στόχο την αντιμετώπιση των χαμηλών εισοδημάτων των συνταξιούχων και υπογράμμισε πως οι αλλαγές δεν πρέπει να κάνουν το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων δυσμενέστερο για τους σημερινούς εισφορείς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η ΠΕΟ ζητά να επανεξεταστεί η καταβολή των συντάξεων σε πέντε δόσεις και να βελτιωθεί ο «πυλώνας μηδέν», δηλαδή το σχέδιο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με βάση το πραγματικό όριο της φτώχειας. Η κ. Χαραλάμπους είπε επίσης ότι ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου καθιστούν δυσκολότερη τη θεμελίωση δικαιωμάτων στο μέλλον, μεταξύ άλλων για σύνταξη στα 63, σύνταξη ανικανότητας και σύνταξη χηρείας. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι οι πιστώσεις για φοίτηση μεταφέρονται ως πλασματικές και δεν συνυπολογίζονται στη θεμελίωση δικαιώματος.

Για τα ταμεία προνοίας, η ΠΕΟ θα καταθέσει συγκεκριμένη εισήγηση με στόχο να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τέτοιο ταμείο σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, ιδιαίτερα στο μέλλον. Η κ. Χαραλάμπους χαρακτήρισε θετική τη συζήτηση για τη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού, ζητώντας δικλείδες διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και συμμετοχή όσων θα συναποτελούν τον νέο μηχανισμό. Η συναίνεση της ΠΕΟ, είπε, θα εξαρτηθεί από τα ζητήματα αυτά και από το κατά πόσο θα αποφευχθούν αλλαγές που θα επιβαρύνουν τις επόμενες γενιές.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, χαρακτήρισε επίσης εποικοδομητική τη συνάντηση. Είπε ότι οι οργανώσεις παρουσίασαν συνολικά τις θέσεις τους για τις αλλαγές σε κάθε πυλώνα, επισημαίνοντας τόσο θετικά στοιχεία της πρότασης όσο και σημεία που προκαλούν ανησυχία. Η ΣΕΚ κατέθεσε εισηγήσεις για τη βελτίωση των αρνητικών σημείων και αναμένει από το Υπουργείο να τις εξετάσει, ώστε η μεταρρύθμιση να λειτουργεί δικαιότερα για σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Ο κ. Αργυρίδης είπε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία. Παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές της ΣΕΚ, ανέφερε ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές των μερών πέραν όσων προβλέπει το υφιστάμενο νομοσχέδιο, να μεταβληθεί η συντάξιμη ηλικία πέρα από τη σύνδεσή της με το προσδόκιμο ζωής ή να διαταραχθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΣΕΚ έχει εντοπίσει πιθανές αλλαγές που, όπως είπε, ενδέχεται να λειτουργήσουν εις βάρος μελλοντικών δικαιούχων, σε σχέση με συντάξεις ανικανότητας και χηρείας, καθώς και με βραχυπρόθεσμα δικαιώματα που παρέχονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης ανέφερε ότι οι εισηγήσεις πρέπει να αξιολογηθούν από το Υπουργείο και τους τεχνοκράτες, ώστε να δοθούν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ