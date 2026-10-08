Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο- Άλμα 26% στα πετρελαιοειδή

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2026 αυξήθηκε κατά 0,76 μονάδες ή 0,74% και έφτασε στις 104,01 μονάδες, σε σύγκριση με 103,25 μονάδες τον Αύγουστο 2026

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (25,8%) και Ηλεκτρισμός και Νερό (11,2%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην οικονομική κατηγορία Βιομηχανικά Προϊόντα (-1,1%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (5,9%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην οικονομική κατηγορία Υπηρεσίες (-0,4%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (11,9%), Ένδυση και Υπόδηση (-10,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (9,6%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (3,0%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (1,8%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,3%) και Μεταφορές (-0,8%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,23), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,83) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,86), ενώ τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,58) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,41).

Τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,38) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,23), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,14).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,97), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,53).

Τα Καύσιμα και Λιπαντικά (0,34) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η Αεροπορική Μεταφορά Επιβατών (-0,48).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.