Στο €1,59 δισ., που αντιστοιχεί στο 4,1% του ΑΕΠ, ανήλθε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το πλεόνασμα των €1,27 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τις κοινωνικές εισφορές, καθώς η αύξηση των δαπανών ήταν πιο συγκρατημένη.
Πλεόνασμα €1,59 δισ. το οκτάμηνο 2026, ισχυρή άνοδος εσόδων από φόρους και εισφορές
Στο €1,59 δισ., που αντιστοιχεί στο 4,1% του ΑΕΠ, ανήλθε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το πλεόνασμα των €1,27 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο
Συγκεκριμένα, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1,59 δισ. (4,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1,27 δισ. (3,5% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.
Αύξηση 6% στα έσοδα
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 αυξήθηκαν κατά €615,8 εκατ. (+6,0%) και ανήλθαν στα €10, 84 δισ. σε σύγκριση με €10,23 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €382,4 εκατ. (+14,2%) και ανήλθαν στα €3,08 δισ. σε σύγκριση με €2,70 δισ. το 2025. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €218,8 εκατ. (+7,0%) και ανήλθαν στα €3,36 δισ. σε σύγκριση με €3,14 δισ. το 2025.
Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €252,9 εκατ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €3,34 δισ. σε σύγκριση με €3,09 δισ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €300,5 εκατ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €2,35 δισ. σε σύγκριση με €2,04 δισ. το 2025.
Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €101,7 εκατ. και περιορίστηκαν στα €89,9 εκατ. σε σύγκριση με €191,6 εκατ. το 2025.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €14,0 εκατ. (-2,1%) και περιορίστηκαν στα €665,0 εκατ. σε σύγκριση με €679,0 εκατ. το 2025.
Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €37,7 εκατ. (-30,7%) και περιορίστηκαν στα €85,2 εκατ. σε σύγκριση με €122,9 εκατ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €84,9 εκατ. (-28,1%) και περιορίστηκαν στα €217,3 εκατ. σε σύγκριση με €302,2 εκατ. το 2025.
Στο 3,3% η αύξηση δαπανών
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 αυξήθηκαν κατά €296,0 εκατ. (+3,3%) και ανήλθαν στα €9,25 δισ. σε σύγκριση με €8,96 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση κατανάλωση αυξήθηκε κατά €94,7 εκατ. (+10,3%) και ανήλθε στο €1 δισ. σε σύγκριση με €919,2 εκατ. το 2025.
Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €42,2 εκατ. (+1,6%) και ανήλθαν στα €2,64 δισ. σε σύγκριση με €2,59 δισ. το 2025.
Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €188,9 εκατ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €3,8 δισ. σε σύγκριση με €3,6 δισ. το 2025. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €6,4 εκατ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €298,5 εκατ. σε σύγκριση με €292,1 εκατ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €21,9 εκατ. (+3,7%) και ανήλθαν στα €614,5 εκατ. σε σύγκριση με €592,6 εκατ. το 2025.
Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €45,5 εκατ. (-5,3%) και περιορίστηκε στα €819,8 εκατ. σε σύγκριση με €865,3 εκατ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €11,3 εκατ. (-1,8%) και περιορίστηκαν στα €603,1 εκατ. σε σύγκριση με €614,4 εκατ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €34,1 εκατ. (-13,6%) και περιορίστηκαν στα €216,7 εκατ. σε σύγκριση με €250,8 εκατ. το 2025.
Επιπλέον, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €12,8 εκατ. (-16,1%) και περιορίστηκαν στα €66,8 εκατ. σε σύγκριση με €79,6 εκατ. το 2025.
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Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.
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