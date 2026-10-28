Ιδού οι αλλαγές στις άδειες οικοδομής που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Οι αλλαγές στους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς εγκρίθηκαν κατόπιν πρότασης του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, και αφορούν τόσο τον τρόπο υπολογισμού των τελών όσο και τη διαδικασία καταβολής και επιστροφής τους. Για την εφαρμογή τους απαιτείται η έγκριση της Βουλής.

Το ύψος των δικαιωμάτων δεν αυξάνεται στο παρόν στάδιο, παρά τις πιέσεις που άσκησαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Κ. Ιωάννου: Άλλη μια μεταρρύθμιση

Η επεξεργασία των αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία άρχισε έπειτα από πρόταση του ΕΤΕΚ προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Κληθείς από τον «Π» να σχολιάσει τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, δήλωσε τα εξής: «Απλοποιούμε και εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων έκδοσης αδειών αντικαθιστώντας ένα πολύπλοκο σύστημα με σαφέστερους και ενιαίους κανόνες. Ενισχύουμε τη διαφάνεια, περιορίζουμε τις περιττές διαδικασίες και επιταχύνουμε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, διευκολύνοντας τους πολίτες και τους μελετητές. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στη μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης, μέσα από την οποία επιδιώκουμε την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος, με σαφείς και ομοιόμορφες διαδικασίες».

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη εφαρμοστεί η ταχεία διαδικασία αδειοδότησης για αναπτύξεις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου, με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Έχουν εκδοθεί πέραν των 3.000 αδειών για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες εντός 40 εργάσιμων ημερών, καθώς και περισσότερες από 1.500 άδειες για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα εντός 80 εργάσιμων ημερών.

Τι αλλάζει

Οι τροποποιήσεις εισάγουν αλλαγές τόσο στον τρόπο υπολογισμού των τελών έκδοσης άδειας οικοδομής όσο και στη διαδικασία καταβολής τους. Οι κυριότερες αλλαγές έχουν ως εξής:

Πληρωμή με την υποβολή της αίτησης: Τα τέλη θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης. Η νέα ρύθμιση αποσαφηνίζει τη διαδικασία.

Τα τέλη θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης. Η νέα ρύθμιση αποσαφηνίζει τη διαδικασία. Ενιαίοι συντελεστές: Καταργείται ο διαχωρισμός της Κύπρου σε τρεις γεωγραφικές κατηγορίες με διαφορετικούς συντελεστές κόστους, διασφαλίζοντας έτσι ενιαία εφαρμογή για όλους.

Καταργείται ο διαχωρισμός της Κύπρου σε τρεις γεωγραφικές κατηγορίες με διαφορετικούς συντελεστές κόστους, διασφαλίζοντας έτσι ενιαία εφαρμογή για όλους. Επιστροφή τελών: Εάν διαπιστωθεί ότι εισπράχθηκε ποσό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, θα επιστρέφεται η διαφορά. Σε περίπτωση γραπτής απόσυρσης της αίτησης εντός 20 ημερών από την υποβολή της θα παρακρατείται το 20% των τελών.

Εάν διαπιστωθεί ότι εισπράχθηκε ποσό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, θα επιστρέφεται η διαφορά. Σε περίπτωση γραπτής απόσυρσης της αίτησης εντός 20 ημερών από την υποβολή της θα παρακρατείται το 20% των τελών. Κατάργηση κλιμακωτών χρεώσεων: Καταργείται η κλιμακωτή χρέωση βάσει εμβαδού τόσο για την έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδομής όσο και για προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές, αλλαγές χρήσης, διαχωρισμό σε αυτοτελείς μονάδες και άλλες σχετικές εργασίες. Η ίδια αλλαγή αφορά και τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα.

Καταργείται η κλιμακωτή χρέωση βάσει εμβαδού τόσο για την έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδομής όσο και για προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές, αλλαγές χρήσης, διαχωρισμό σε αυτοτελείς μονάδες και άλλες σχετικές εργασίες. Η ίδια αλλαγή αφορά και τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα. Αλλαγές στις εξωτερικές εργασίες: Καταργούνται οι πρόσθετες χρεώσεις για προτεινόμενες εξωτερικές εργασίες που εντάσσονται στην κύρια ανάπτυξη, όπως η κατασκευή τοίχου ή περίφραξης, οι ακάλυπτες βεράντες, οι χώροι στάθμευσης και η διαμόρφωση αυλής ή κήπου.

Καταργούνται οι πρόσθετες χρεώσεις για προτεινόμενες εξωτερικές εργασίες που εντάσσονται στην κύρια ανάπτυξη, όπως η κατασκευή τοίχου ή περίφραξης, οι ακάλυπτες βεράντες, οι χώροι στάθμευσης και η διαμόρφωση αυλής ή κήπου. Ανάπτυξη που δεν εντάσσεται σε κατηγορία: Εισάγεται διάταξη σύμφωνα με την οποία, εάν διαπιστωθεί ότι μια προτεινόμενη ανάπτυξη δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις καθορισμένες κατηγορίες, τα δικαιώματα θα υπολογίζονται βάσει μεθοδολογίας που θα καθορίζεται από τον υπουργό Εσωτερικών τηρουμένης της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Ο υπολογισμός των τελών

1Για αναπτύξεις που αφορούν άδεια οικοδομής

Οικιστική - €3 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου. Στους καλυμμένους χώρους προσμετρούνται όλοι οι χώροι που καλύπτονται με πλάκα ανεξαρτήτως ορόφου της οικοδομής και χρήσης.

Εμπορική και γραφεία - €5 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου.

Βιομηχανία, βιοτεχνία και αποθήκες που περιλαμβάνει πρατήρια πετρελαιοειδών, μεταλλεία και λατομεία - €5 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου και €1 ανά τ.μ. ακάλυπτων χώρων της ανάπτυξης.

Τουριστική - €6 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου.

Εκπαίδευση - €5 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου.

Υγεία, κοινωνική μέριμνα και πρόνοια - €6 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου.

Αθλητικές διευκολύνσεις - €5 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου και €1 ανά τ.μ. ακάλυπτων χώρων της ανάπτυξης.

Αναψυχή και ψυχαγωγία/πολιτιστική - €5 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου.

Χώροι λατρείας και κοιμητήρια - €1 ανά τ.μ. στο εμβαδόν του τεμαχίου ή μέρους τεμαχίου στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη.

Γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφεία - €0,45 ανά τ.μ. καλυμμένου χώρου, χώροι θερμοκηπίου ή αντιχαλαζικών εγκαταστάσεων - €0,10 ανά τ.μ., και γεωργική αποθήκη - €2 ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα €100.

Υποδομές: Υποσταθμοί ΑΗΚ/βιολογικοί σταθμοί / αντλιοστάσια/αφαλατώσεις - €8 ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα €100. Κεραίες τηλεφωνίας - €250, φωτοβολταϊκά πάρκα - €0,40 ανά τ.μ. στο εμβαδόν της έκτασης της εγκατάστασης και αιολικά πάρκα - 1% της εκτιμώμενης αξίας της οικοδομικής εργασίας.

Εξωτερικές εργασίες: Χώροι στάθμευσης/ τοπιοτεχνήσεις - €4 ανά τ.μ. στο εμβαδόν του τεμαχίου ή μέρους τεμαχίου στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη. Περίφραξη - €140 και κολυμβητικές δεξαμενές - €18 ανά τ.μ. επιφάνειας της κολυμβητικής δεξαμενής.

Μετατροπές/προσθήκες/αλλαγές χρήσης θα υπολογίζονται βάσει του εμβαδού της μετατροπής/προσθήκης/ αλλαγής χρήσης με ελάχιστο ποσό τα €100, όπως θα καθορίζεται με εμβαδόγραμμα από τον μελετητή. Τα τέλη σε μικτές αναπτύξεις θα προκύπτουν από το άθροισμα των τελών για όλες τις ανεξάρτητες χρήσεις με βάση τις προηγούμενες κατηγορίες.

2 Αναπτύξεις διαχωρισμού γης, οικοδομής ή κατασκευής δρόμου

Διαχωρισμός γης (κάθετος διαχωρισμός) - €0,20 ανά τ.μ. του εμβαδού που προκύπτει ως οικόπεδο ή ανοικτός δημόσιος χώρος με ελάχιστο τα €200. Τροποποίηση Άδειας: €200.

Διαχωρισμός οικοδομής (κάθετος ή οριζόντιος διαχωρισμός) - €30 ανά μονάδα. Τροποποίηση Άδειας - €30 ανά μονάδα που τροποποιείται.

Διάνοιξη ή/και κατασκευή δρόμου - €0,50 ανά τρέχον μέτρο με ελάχιστο τα €50.

Αναπροσαρμογή συνόρων - €120.

3 Άλλα δικαιώματα

Κοινοποίηση εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής - €100.

Άδεια κατεδάφισης - €50.

Έκδοση αντιγράφου άδειας - €25.

Ανανέωση άδειας - €50.

Επανέκδοση άδειας - 25% επί των τελών όπως είχαν υπολογιστεί κατά την έκδοση, με ελάχιστο τα €100.

Πιστοποιητικό έγκρισης - 5% επί των τελών όπως είχαν υπολογιστεί κατά την έκδοση άδειας με ελάχιστο τα €35.

Γιατί οι ΕΟΑ ζητούν αύξηση τελών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των τελών έκδοσης αδειών οικοδομής, οι ΕΟΑ ζήτησαν όπως αυξηθούν τα υφιστάμενα τέλη. Όπως υποστήριξαν, τα υφιστάμενα τέλη δεν ανταποκρίνονται πλέον στο πραγματικό κόστος εξέτασης των αιτήσεων με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται επαρκώς ο ανταποδοτικός τους χαρακτήρας. Την ίδια θέση υποστήριξε και το ΕΤΕΚ.

Οι οδηγίες που δόθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, είναι να διατηρηθεί το ύψος των τελών, κατά το δυνατόν, στα σημερινά επίπεδα. Οι ΕΟΑ αναμένεται να επαναφέρουν το αίτημά τους για αύξηση των τελών όταν οι τροποποιητικοί Κανονισμοί αχθούν ενώπιον της Βουλής για συζήτηση.