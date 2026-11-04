Ουκρανία: Καταγγελίες για βασανιστήρια σε εγκατάσταση του Αζόφ – Επεισόδια και τέσσερις τραυματίες έξω από κτίριο της ουκρανικής Εθνικής Φρουράς

Τα επεισόδια σημειώθηκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην περιοχή Πετροπαβλίβσκα Μπορσχάχιβκα, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες ότι δεκάδες άνδρες βρίσκονταν υπό κράτηση σε ιδιωτική κατοικία, την οποία χρησιμοποιούσε η Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας.

Οι καταγγελίες προκάλεσαν την κινητοποίηση πολιτών και συγγενών στρατιωτικών, οι οποίοι απαίτησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτίριο και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κράτησης των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο The Kyiv Independent, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο, προκαλώντας ζημιές σε τοίχο της περίφραξης, ενώ άλλοι εκτόξευσαν αυγά, πέτρες και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών και μελών της Εθνικής Φρουράς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα.

Τέσσερις τραυματίες και καταγγελίες για κακοποίηση

Το 1ο Σώμα της Εθνικής Φρουράς «Αζόφ» επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο κτίριο ως προσωρινή εγκατάσταση για στρατιωτικό προσωπικό.

Όπως εξήγησε, στον χώρο βρίσκονταν νεοσύλλεκτοι που επρόκειτο να μεταφερθούν σε εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς και στρατιώτες οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τις μονάδες τους χωρίς άδεια και ανέμεναν την επανατοποθέτησή τους.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε επίσης ότι τέσσερις στρατιωτικοί έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ωστόσο, αρνήθηκε τις καταγγελίες περί βασανιστηρίων, χαρακτηρίζοντας ανεπιβεβαίωτες τις σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι, εάν διαπιστωθούν παράνομες πράξεις βίας, οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες συνέπειες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες τραυματίστηκαν οι τέσσερις στρατιώτες.

Η παρουσία 14χρονου και η παρέμβαση Μπουντάνοφ

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έλαβε η παρουσία ενός 14χρονου αγοριού στον χώρο των επεισοδίων.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο οποίος μετέβη προσωπικά στο σημείο, συνομίλησε με τον ανήλικο και επικοινώνησε με την αδελφή του, προκειμένου να παραληφθεί από συγγενείς του.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Hromadske, ο 14χρονος ανέφερε ότι είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με φίλους του.

Παρά τις αρχικές αναφορές που τον παρουσίαζαν ως κρατούμενο, δεν έχει προκύψει επιβεβαιωμένο στοιχείο ότι ο ανήλικος κρατούνταν μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση ή ότι υπέστη βασανιστήρια.

Ο Μπουντάνοφ επιχείρησε να εκτονώσει την ένταση, καλώντας τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν και διαβεβαιώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διερευνούσαν τις καταγγελίες.

Επίθεση σε λεωφορείο που μετέφερε στρατιώτες

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, στρατιωτικό λεωφορείο έφτασε στην εγκατάσταση για να παραλάβει άνδρες που βρίσκονταν στο κτίριο.

Η παρουσία του προκάλεσε νέα ένταση, με διαδηλωτές να επιχειρούν να εμποδίσουν την αναχώρησή του, θεωρώντας ότι οι στρατιώτες μεταφέρονταν παρά τη θέλησή τους.

Ομάδες συγκεντρωμένων επιτέθηκαν στο όχημα, ενώ καταγράφηκαν ζημιές και σε αστυνομικά αυτοκίνητα.

Η επέμβαση πρόσθετων δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς οδήγησε τελικά στον περιορισμό των επεισοδίων.

Έρευνα για πιθανή υπέρβαση εξουσίας

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και των καταγγελιών για κακομεταχείριση στρατιωτικών.

Η στρατιωτική διαμεσολαβήτρια Όλγα Ρεσέτιλοβα γνωστοποίησε ότι το γραφείο της εξετάζει την υπόθεση σε συνεργασία με τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς.

Παράλληλα, το Κρατικό Γραφείο Ερευνών άνοιξε ποινική έρευνα για πιθανή υπέρβαση εξουσίας από στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ταυτοποίησε περίπου 100 πρόσωπα που συμμετείχαν ενεργά στα επεισόδια.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας, Ιβάν Ρουντνίτσκι, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κινητοποίηση να οργανώθηκε με σκοπό την απομάκρυνση στρατιώτη που είχε προηγουμένως εγκαταλείψει τη μονάδα του χωρίς άδεια. Μία γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών.

Οι ισχυρισμοί για οργανωμένη προβοκάτσια αποτελούν επίσης αντικείμενο διερεύνησης.

Στο προσκήνιο οι συνθήκες επιστράτευσης

Το περιστατικό αναδεικνύει τις εντάσεις που εξακολουθούν να προκαλούν στην ουκρανική κοινωνία οι διαδικασίες επιστράτευσης, η αντιμετώπιση των στρατιωτών που εγκαταλείπουν τις μονάδες τους και οι καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας.

Ο Μπουντάνοφ αναγνώρισε ότι τα επεισόδια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης προβοκάτσιας, επισημαίνοντας ότι αναδεικνύουν και βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Εθνικής Φρουράς, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες παραμονής των στρατιωτικών στο κτίριο και την προέλευση των τραυματισμών τους.