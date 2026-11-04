Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο, επιμένουν οι πιέσεις στο κόστος ζωής

Σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις στην ΕΕ, πίσω από τη Λιθουανία (6,1%), τη Βουλγαρία (6,0%), Ελλάδα(5,6%) καΙ Ιταλία (5,6%).

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,0% τον Οκτώβριο του 2026, αυξημένος από 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Οκτώβριο, στο 20,8%, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% (από 3,2%), τα τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καπνός με 1,6% (από 1,3%) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 1,2% (από 1,1%).