Η Κύπρος κατέγραψε πληθωρισμό 5,4% τον Οκτώβριο του 2026 από 5,2% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών μεταξύ των κρατών μελών, όπως δείχνουν προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο, επιμένουν οι πιέσεις στο κόστος ζωής
Η Κύπρος κατέγραψε πληθωρισμό 5,4% τον Οκτώβριο του 2026 από 5,2% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών μεταξύ των κρατών μελών, όπως δείχνουν προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.
Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις στην ΕΕ, πίσω από τη Λιθουανία (6,1%), τη Βουλγαρία (6,0%), Ελλάδα(5,6%) καΙ Ιταλία (5,6%).
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,0% τον Οκτώβριο του 2026, αυξημένος από 3,8% τον Σεπτέμβριο.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Οκτώβριο, στο 20,8%, έναντι 18,9% τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% (από 3,2%), τα τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καπνός με 1,6% (από 1,3%) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 1,2% (από 1,1%).
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