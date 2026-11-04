Γαλλία: Σαρωτικό προβάδισμα Λεπέν, ανεβαίνει ο Μελανσόν – Τι δείχνει η νέα δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές

Η υποψήφια του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο, στις 18 Απριλίου 2027, με ποσοστό περίπου 36% των ψήφων.

Τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο διεκδικεί ως φαβορί ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», Ζαν Λυκ Μελανσόν. Η δημοσκόπηση τού δίνει περίπου 18% στον πρώτο γύρο, τις μισές ψήφους από όσες συγκεντρώνει η Λεπέν.

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων, ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, εμφανίζεται να συγκεντρώνει έως 15% στην καλύτερη για τον ίδιο περίπτωση, ενώ ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών, Ραφαέλ Γκλιουξμάν, έως 13%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ακολουθούν άλλοι οκτώ υποψήφιοι από όλους τους πολιτικούς χώρους, χωρίς κανένας να εμφανίζεται, προς το παρόν, να συγκεντρώνει διψήφιο ποσοστό στον πρώτο γύρο.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι το συνολικό ποσοστό των υποψηφίων που τοποθετούνται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος εμφανίζεται να ξεπερνά, έστω και οριακά, το 50% στον πρώτο γύρο.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.650 ψηφοφόρων. Το περιθώριο λάθους κυμαίνεται από 1,1 έως 2,5 μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ