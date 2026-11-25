Τα έσοδα ανήλθαν σε €8,14 δισ., έναντι €7,51 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν αντιστοιχούσαν στο 73% του προϋπολογισμού εσόδων. Οι πραγματικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €7,79 δισ. ή 68% της πρόβλεψης, έναντι €7,36 δισ. και 66% το 2025. Την τελευταία δεκαετία, η μέση υλοποίηση των συνολικών δαπανών έως το τέλος Οκτωβρίου ήταν 67%.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €0,63 δισ., κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από άμεσους φόρους κατά €0,47 δισ. και από έμμεσους φόρους κατά €0,20 δισ. Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά €0,43 δισ., κυρίως λόγω υψηλότερων λειτουργικών και άλλων δαπανών (€0,15 δισ.), κοινωνικών παροχών (€0,12 δισ.) και μεταβιβάσεων και επιχορηγήσεων (€0,10 δισ.).

Έσοδα

Οι δανειακές εισροές κατά την περίοδο ανήλθαν σε €1,37 δισ., έναντι €0,12 δισ. το 2025, ενώ οι δανειακές εκροές έφτασαν τα €2,17 δισ., έναντι €0,32 δισ.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν καθαρά κατά €0,20 δισ. ή 6% σε σύγκριση με το 2025. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από ΦΠΑ, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €0,23 δισ., από €2,59 δισ. το 2025 σε €2,82 δισ. το 2026.

Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,47 δισ. ή 15%, λόγω της ανόδου του φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων κατά €0,47 δισ. Τα σχετικά έσοδα ανήλθαν σε €3,22 δισ. το 2026, έναντι €2,75 δισ. το 2025.

Δαπάνες

Οι δαπάνες για μισθοδοσία, συντάξεις και φιλοδωρήματα ανήλθαν σε €2,72 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου 2026, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (€2,73 δισ.).

Οι κοινωνικές παροχές έφτασαν τα €1,63 δισ., έναντι €1,51 δισ. το 2025, αυξημένες κατά €0,12 δισ. ή 8%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε πρόσθετες δαπάνες €0,09 δισ. για παροχές υγείας και €0,03 δισ. για παροχές κοινωνικής πρόνοιας.

Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις ανήλθαν σε €1,56 δισ., έναντι €1,46 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση €0,10 δισ. ή 7%. Σε αυτήν συνέβαλαν κυρίως η αύξηση του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,06 δισ. (€0,25 δισ. το 2026, έναντι €0,19 δισ. το 2025) και η αύξηση της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,03 δισ. (€0,58 δισ., έναντι €0,55 δισ.).

Οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες ανήλθαν σε €0,83 δισ., έναντι €0,68 δισ. το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση €0,15 δισ. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης, που αυξήθηκαν κατά €0,07 δισ. (€0,29 δισ. το 2026, έναντι €0,22 δισ. το 2025), στις λειτουργικές δαπάνες, με αύξηση €0,04 δισ. (€0,28 δισ., έναντι €0,24 δισ.), στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες, με αύξηση €0,02 δισ. (€0,08 δισ., έναντι €0,06 δισ.), και στις αποζημιώσεις και τα έξοδα αγωγών, επίσης με αύξηση €0,02 δισ. (€0,04 δισ., έναντι €0,02 δισ.).

Οι Δαπάνες Χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν πληρωτέους τόκους και έξοδα, ανήλθαν έως το τέλος Οκτωβρίου 2026 σε €0,5 δισ., έναντι €0,51 δισ. το 2025.

Ροές λόγω δανεισμού

Οι αναλήψεις δανείων και οι αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων ανήλθαν σε €1,36 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου 2026, έναντι €0,13 δισ. το 2025. Το Γενικό Λογιστήριο αποδίδει την αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο στη διαφορετική χρονικότητα ανάληψης του δανείου (ΕΜΤΝs).

Οι αποπληρωμές δανείων και η έκδοση δανείων σε τρίτους έφτασαν τα €2,17 δισ., έναντι €0,32 δισ. το 2025. Από το ποσό αυτό, €2,07 δισ. αφορούσαν αποπληρωμές δανείων εξωτερικού, έναντι €0,22 δισ. το 2025, και €0,05 δισ. αποπληρωμές δανείων εσωτερικού, έναντι €0,08 δισ.

Αναπτυξιακές δαπάνες

Η μέση υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών έως τον Οκτώβριο την τελευταία δεκαετία ήταν 42%. Για το 2026, το ποσοστό υλοποίησης ανήλθε στο 48%.

Η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών έως το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε σε €243,6 εκατ. ή 38%. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, σε αυτήν συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για το οδικό δίκτυο (€55,8 εκατ., 39%), κατασκευαστικά έργα (€46 εκατ., 44%), αγορά γης και κτηρίων (€26,3 εκατ., 58%), αγορά εξοπλισμού (€25,9 εκατ., 41%), ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων (€23,6 εκατ., 46%), αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού (€21,6 εκατ., 53%), ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων (€20 εκατ., 53%), αποχετευτικά και υδατικά συστήματα (€19,6 εκατ., 33%) και αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€12,8 εκατ., 55%).

Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες έργων ανήλθαν σε €256 εκατ. ή 55%. Το ποσό αφορούσε κυρίως συγχρηματοδοτούμενα έργα από μη κυβερνητικές υπηρεσίες (€111 εκατ., 76%), έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων (€26,2 εκατ., 26%), το Σχέδιο Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (€21 εκατ., 51%), το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών (€17,4 εκατ., 82%), το Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες (€9,4 εκατ., 78%), το Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (€9,2 εκατ., 40%), δράσεις για την Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού (€7,2 εκατ., 56%), Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα (€5,7 εκατ., 70%), συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα (€5,7 εκατ., 52%), το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (€4,8 εκατ., 80%) και το Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης (€4,7 εκατ., 73%).

Η υλοποίηση των χορηγιών, συνεισφορών και επιχορηγήσεων έφτασε τα €168,3 εκατ. ή 57%. Κυριότερες ήταν οι χορηγίες προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου (€93 εκατ., 71%), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (€48,4 εκατ., 56%), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (€9,1 εκατ., 72%), το Ινστιτούτο Κύπρου (€5,8 εκατ., 75%) και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (€4,8 εκατ., 51%).

Οι αναπτυξιακές κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε €40,9 εκατ. ή 60%. Σε αυτές περιλαμβάνονταν παροχές παιδείας και υγείας (€22,3 εκατ., 59%), χορηγία προς το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (€7,9 εκατ., 100%), πολιτιστικές παροχές (€8,9 εκατ., 77%) και παροχές στέγασης (€3 εκατ., 57%).

Πηγή: ΚΥΠΕ