Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 406 ψήφους υπέρ, μετά από δέκα μήνες εντατικών διαβουλεύσεων και θεσμικών διαδικασιών. Ο φετινός Προϋπολογισμός της ΕΕ έχει κυπριακή σφραγίδα, αφού ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έγινε ο πρώτος Κύπριος ευρωβουλευτής που αναλαμβάνει τον ρόλο του εισηγητή για τα υπόλοιπα τμήματα του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις του, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τονίζοντας παράλληλα ότι ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για τον ίδιο να αποτελεί μέρος της.

Ο κ. Χατζηπαντέλα στάθηκε στη σημασία του να βρίσκεται η χώρα μας στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. «Διεκδικήσαμε βελτιώσεις και σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών», υπογράμμισε.

Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 ανέρχεται στα €199,7 δισεκατομμύρια σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και €211,5 δισεκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων. Πρόκειται για τον τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021–2027.

Επιπλέον €300 εκατομμύρια για ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται επιπλέον €300 εκατομμύρια για σημαντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ενισχύοντας τομείς που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

€21,5 εκατομμύρια για το Horizon Europe.

€22,5 εκατομμύρια για ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας.

€14 εκατομμύρια για το Erasmus+.

€7 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

€10 εκατομμύρια για το πρόγραμμα LIFE.

€13,5 εκατομμύρια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

€30 εκατομμύρια για τη μετανάστευση, το άσυλο και τη διαχείριση των συνόρων.

€10 εκατομμύρια για τη στρατιωτική κινητικότητα.

€39 εκατομμύρια για τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας.

€30 εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, στην προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών και των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο, στην ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.