Γιατί ο Κουλίας επιμένει ότι το ΔΗΚΟ θα πρέπει να κατέλθει αυτόνομα στις προεδρικές εκλογές, προκαλώντας εκνευρισμό στο Προεδρικό; Για διάφορους λόγους, με πρώτο και καλύτερο ότι αυτή η πρόταση εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα του κόμματος. Αν δηλαδή το ΔΗΚΟ κατέλθει αυτόνομα, σίγουρα μια υποψηφιότητα Νικόλα θα συζητηθεί και θα αξιολογηθεί από το ΑΚΕΛ. Δεύτερον, το κόμμα εκ του ασφαλούς θα κρίνει και θα αποφασίσει για τον νικητή στον δεύτερο γύρο παίρνοντας και τα ανάλογα ανταλλάγματα. Υπάρχει και μια τρίτη εξήγηση που αφορά προσωπικά τον Κουλία. Στις πρόσφατες βουλευτικές το Προεδρικό προωθούσε τον αντίπαλό του στην επαρχία Αμμοχώστου, αλλά ο Κουλίας κατάφερε να κερδίσει. Δεν ξεχνά όμως και αν μπορεί τιμωρεί.
Γιατί ο Κουλίας επιμένει ότι το ΔΗΚΟ θα πρέπει να κατέλθει αυτόνομα στις προεδρικές εκλογές;
ΘΟΥΚΗΣ
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