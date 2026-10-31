Χουβαρντάς ο Πρόεδρος!

Όταν σε καλούν κάπου δεν πας με άδεια χέρια και φυσικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. Μια νέα μόδα ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα, με τον Πρόεδρο να πηγαίνει σε εκδηλώσεις διαφόρων αθλητικών σωματείων και να κάνει εισφορές… ανάλογα με την «όρεξή» του ανά περίπτωση. Έχουμε και λέμε. €95.000 στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, €50.000 στον Κεραυνό Στροβόλου, €30.000 στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, άλλα τόσα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου και €25.000 στον Διγενή Μόρφου. Προηγήθηκαν €75.000 στην Ανόρθωση και €20.000 στην καλαθοσφαιρική ΑΕΛ. Σύνολο €325.000! Μάλιστα, στην Ολυμπιάδα ο Πρόεδρος πήγε με €15.000 κατά νου αλλά βλέποντας τα παιδιά αποφάσισε επιτόπου να διπλασιάσει το ποσό. Με τέτοια χουβαρντοσύνη, δεν αποκλείεται τα σωματεία να αρχίσουν να γιορτάζουν και τις μισές επετείους τους. Το ερώτημα, βέβαια, είναι με ποια κριτήρια μοιράζονται τα χρήματα του φορολογουμένου.